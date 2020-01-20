Genç gazeteci Salman Erdine son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Yeter Erdine'nin eşi gazeteci Salman Erdine'nin cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Salman Erdine için Nakıpoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Erdine'nin cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa defnedildi.

Cenazeye Erdine'nin yakınları ve ailesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev yapan 2 çocuk babası Erdine, bir süredir yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.