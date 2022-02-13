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Genç gazeteci toprağa verildi - Son Dakika

Genç gazeteci toprağa verildi

13.02.2022 14:22
Genç gazeteci toprağa verildi

Adıyaman'da, ikamet ettiği evinde ölü bulunan genç gazeteci toprağa verildi.

Adıyaman'da, ikamet ettiği evinde ölü bulunan genç gazeteci toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Defterdarlığı yan tarafında ailesiyle birlikte ikamet eden ve aynı zamanda daha önceden Adıyaman'da bulunan yerel ve ulusal medyada gazetecilik yapan 28 yaşındaki Mustafa Tabakçı, yakınları tarafından akşam saatlerinde evinde hareketsiz halde bulundu. Evde kimsenin bulunmadığı sırada evinde hareketsiz bulunan Tabakçı için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gazeteci Mustafa Tabakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Tabakçı'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Mustafa Tabakçı'nın cenazesi öğle namazına müteakip Yeni Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, bazı kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, basın mensupları ve sevenleri katıldı. - ADIYAMAN

Genç gazeteci toprağa verildi
Genç gazeteci toprağa verildi

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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç gazeteci toprağa verildi - Son Dakika


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