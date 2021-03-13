Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Allıoğlu: "Ekonomi Reform Paketi'nde tedbirler titizlikle hazırlanmış" - Son Dakika

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Allıoğlu: "Ekonomi Reform Paketi'nde tedbirler titizlikle hazırlanmış"

13.03.2021 11:01
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Allıoğlu:

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin, "Ekonomi Reform Paketi'nde tedbirler titizlikle hazırlanmış.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin, "Ekonomi Reform Paketi'nde tedbirler titizlikle hazırlanmış. Umuyoruz ki hiçbir şey kağıt üzerinde kalmasın." ifadelerini kullandı.

Allıoğlu, yazılı açıklamasında, Ekonomi Reform Paketi'nin yerli ve yabancı yatırımcıların önünü görmesi, işsizlik, enflasyon ve cari açıkla mücadele, sürdürülebilir yüksek büyüme gibi önemli konu başlıklarını içerdiğini bildirdi.

Uygulamada denetim, takip, şeffaflık, özen ve kamuda tasarruf başlıklarının kayda değer olduğunu vurgulayan Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomi Reform Paketi'nde tedbirler titizlikle hazırlanmış. Umuyoruz ki hiçbir şey kağıt üzerinde kalmasın. Reform hazırlamaktan daha önemlisi uygulamak. Son derece kapsamlı hazırlandığını gördüğümüz Ekonomi Reform Paketi'nin uygulama aşamasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kriterlere uyulursa piyasalarda toparlanmanın hızlanacağını düşünüyoruz."

"İş dünyasının önerilerinin alınması memnuniyet verici"

Allıoğlu, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, salgından zarar gören kesimlere yönelik hazırlanan Ekonomik Önlem Paketi ve son olarak açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ndeki kararlarla verilen destek ve teşviklerin etkisini göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Yeni reform paketinde iş dünyası temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının memnuniyet verici olduğuna işaret eden Allıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Basit usuldeki vergi mükelleflerine gelir vergisi muafiyeti, aynı mükellefler için beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ek istihdam sağlayan kuruluşlara 100 bin lira kredi imkanı gibi çok önemli adımı içeren yeni paket, özellikle salgından derin yara alan esnafımıza can suyu olacaktır ancak kararın yalnızca basit usulde vergiye tabi mükellefleri kapsamasını yeterli bulmuyor, basit veya gerçek ayrımı yapmaksızın tüm esnaflarımızı, tüccarlarımızı içine almasını bekliyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ekonomi, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Allıoğlu: 'Ekonomi Reform Paketi'nde tedbirler titizlikle hazırlanmış' - Son Dakika Ekonomi


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