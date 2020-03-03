Genç girişimci, devlet desteğiyle açtığı otelde 7 kişiyi istihdam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç girişimci, devlet desteğiyle açtığı otelde 7 kişiyi istihdam ediyor - Son Dakika

Genç girişimci, devlet desteğiyle açtığı otelde 7 kişiyi istihdam ediyor

6 saat önce

Muş'ta devletin sunduğu hibe desteğinden faydalanarak, 25 odalı apart otel açan 23 yaşındaki girişimci Ceylan Asya, 7 kişiyi istihdam ediyor.

Genç girişimci, devlet desteğiyle açtığı otelde 7 kişiyi istihdam ediyor, System.String[]

Muş'ta devletin sunduğu hibe desteğinden faydalanarak, 25 odalı apart otel açan 23 yaşındaki girişimci Ceylan Asya, 7 kişiyi istihdam ediyor.

Hayalini kurduğu iş yerini açmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sunduğu projesi kabul edilen Asya, proje tutarının yüzde 65'ine hibe desteği almaya hak kazandı.

Verilen 1 milyon 248 bin lira destekle Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Güzeltepe Kayak Merkezi yakınlarında 25 odalı apart otel açan Asya, hem hayalini gerçekleştirdi hem de 7 kişiye istihdam sağladı.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin sağladığı destekler sayesinde hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

TKDK desteği olmadan böyle bir projeyi gerçekleştiremeyeceğini belirten Asya, "2 milyon 140 bin lira yatırım bedeli bulunan projeme yüzde 65 hibe desteği sağlanarak, 1 milyon 248 bin lira destek aldım. Çok mutluyum. Devletin kadınlara bu kadar destek vermesi çok önemli. En büyük hayalim gerçekleşti." diye konuştu.

Kadınlara hayallerindeki projeleri gerçekleştirmeleri çağrısında bulunan Asya, proje hazırlama sürecinde kendisine destek veren TKDK yetkililerine teşekkür etti.

Otel müdürü Mehmet Yıldırak da devlet destekli yatırımların Muş'ta istihdamı artırdığını vurgulayarak, bu sayede gençlerin iş sahibi olabildiğini kaydetti.

Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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