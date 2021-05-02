Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı - Son Dakika

Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı

02.05.2021 11:11
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı, System.String[]

Elazığ'da sanat tarihi mezunu olan ancak baba mesleğini küçük bir işletmede sürdüren Şuayip Çıkaray, TKDK'dan aldığı 6 milyon 200 bin TL'lik hibe desteğiyle 14 milyon liralık son teknoloji modern bir tesis kurdu, üretime geçti.

Elazığ'da sanat tarihi mezunu olan ancak baba mesleğini küçük bir işletmede sürdüren Şuayip Çıkaray, TKDK'dan aldığı 6 milyon 200 bin TL'lik hibe desteğiyle 14 milyon liralık son teknoloji modern bir tesis kurdu, üretime geçti. Şu anda 30 ton süt işleyip 15 kişiye istihdam sağlayan genç girişimci, ilerleyen sürede üretimi 60 tona çıkarıp istihdamı da 50'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Karakoçan ilçesinde 30 yaşındaki Şuayip Çıkaray, 5 yıl önce Konya Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu bölümden iş hayatına atılamayan Çıkaray, baba mesleği olan mandıracılığa el attı. Mandıracılığın taleplere yeterince cevap vermediğini gören ve hazırladığı projeyi TKDK'ya sunan genç girişimci Çıkaray, devletten 6.2 milyon TL hibe desteği aldı. Aldığı destek sayesinde ilçe sınırları içerisinde 12 bin metrekarenin 2 bin 500'ü açık alan üzerinde inşa edilip hizmete giren tesiste, şu anda günlük 30 ton süt işleyip 15 kişiye istihdam sağlamaya başladı. Süt ürünlerinden yoğurt, ayran, tereyağı ile örgü, salamura, dil, kaşar ve tulum peyniri gibi çeşitli ürünler üretilen tesiste tam kapasite üretime geçildiğinde 50 kişinin istihdam edilerek 60 ton süt işlenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Ayrıca, proje kapsamında ilk aşamada üretim alanı, idari bina ve çevre düzenlemesi gibi yapım işleri ve makine ekipmanlar daha sonra güneş enerjisi ve motorlu araçların desteklendiği tesiste hedef, verilen hibeye ek olarak yüzde 18'de KDV muafiyeti sağlandığı kaydedildi.

"Bölümümüzle alakalı atama problemi vardı"

Üniversiteden mezun olduktan sonra ticarete atılma sürecini anlatan genç girişimci Şuayip Çıkaray, "Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldum. Bölümümüzle alakalı atama problemi vardı, ben de üniversiteyi bitirdikten sonra ticaretle de haşır neşir olmayı seven bir insanım. Ticareti düşünerekten ufak çapta yaptığım bir mandırası vardı ve ortağım vardı. Mandıramızın yeterince kapasitesi yoktu ve piyasaya da cevap veremiyordu. Bu yüzden biz de böyle bir işin içerisinde kendimizi bulduk" dedi.

"Burada 60 ton süt işlenecek"

Fabrikanın şu anda günlük 30 ton süt işleme işlediğini tam kapasite ile birlikte işlemenin iki katına çakacağını belirten Çıkaray, "Çift vardiya ile 60 tona kadar çıkabilmektedir. 2 bin 500 metrekare kapalı alan, yaklaşık 12 bin metrekare açık alan üzerinde tesisimiz ile faaliyet göstermekteyiz. Fabrikamızda şu anda yaklaşık 15 kişiye istihdam sağlıyoruz. Tam kapasite çalıştığı zaman bu sayımız 50 kişiye çıkacaktır. Burada ise 60 ton gibi bir süt miktarı işlenecektir. Bu sayede bölgeye aylık 150 bin, yıllık ise yaklaşık 3 milyon lira gibi bir desteğimiz olacaktır. Ayrıyeten çiftçilerimizin süt bedeline yıllık 70 milyon liraya yakın desteğimiz olacaktır" diye konuştu.

Tesisi inşa etmede TKDK'dan hibe desteği aldıklarını dile getiren Çıkaray, "Vizyonumuz doğal, sağlıklı ve kaynağı belli olan süt ürünlerini en kaliteli bir şekilde müşteriye ulaştırıp onların takdirine sunup beğenisini kazanmaktır. Yatırım tutarımız şu anda resmi kayıtlara göre 14 milyon liradır. Bunun 6 milyon lirasını TKDK'dan sağlamış bulunmaktayız. Buradan TKDK'ya, Tarım ve Orman Bakanlığı ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fabrikada imalat sorumlusu ve gıda mühendisi olarak çalışan Emrah Demir ise, "Burada ayran, kaymaklı yoğurt, homojenize yoğurt, bölgesel salamura peyniri, beyaz peynir, kaşar peyniri üretiyoruz. Onun dışında örgü, çeçil ve dil gibi peynirler de üretiyoruz" diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı
Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı

Türk Lirası, Yatırım, Elazığ, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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