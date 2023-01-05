Genç girişimci Engin Yoğurtçu kimdir?

Mersin'in lider odun-kömür tedarikçisi Pele Ticaret'in genç yöneticisi Engin Yoğurtçu, 2002 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Beş kişilik bir ailenin en küçük çocuğu olan Yoğurtçu, Zeytinlibahçe Mesleki ve Anadolu Lisesi Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu.

KENDİ AJANSINI KURDU

Bilgisayara ve yazılıma olan tutkusundan dolayı bu alana yönelen Engin Yoğurtçu, henüz 18 yaşındayken kendi dijital medya ajansını kurdu. Başarılı projeleriyle dikkat çeken girişimci, aynı dönemde babası Mehmet Yoğurtçu tarafından 2007 yılında kurulan Pele Ticaret'in işleriyle de ilgilenmeye başladı.

AİLE ŞİRKETİNE DÖNDÜ

Tüm sektörleri etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşadığı aksilikler üzerine dijital medya ajansını kapatmak zorunda kalan Engin Yoğurtçu, iş hayatına Pele Ticaret'le devam etme kararı aldı. Ailesiyle birlikte firmayı büyütme hedefiyle yola çıkan Yoğurtçu, şimdilerde çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.