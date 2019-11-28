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Genç girişimci hayvanlarına kahve ikram ediyor

6 saat önce

Genç girişimci hayvanlarına kahve ikram ediyorBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Seda Özbek, "genç girişimci esnaf kredisi" kullanarak ürettiği doğal ürünlerle ticaret yapıyor.

Genç girişimci hayvanlarına kahve ikram ediyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Seda Özbek, "genç girişimci esnaf kredisi" kullanarak ürettiği doğal ürünlerle ticaret yapıyor.

Tüfekçikonak Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Seda Özbek, aldığı "genç girişimci kredisi"yle tamamen doğal gıda ürünleri yapıyor. Seda Özbek, aldığı 7 büyükbaş hayvanla süt ürünleri üretmeye başladı. Özbek daha sonra ürünlerin çeşidini artırarak peynir, reçel, tereyağı, tarhana, erişte, salça ve turşu da üretti. Bunların satışını yapmaya başlayan Özbek yoğun bir taleple karışlatı. Talep üzerine Özbek, köydeki diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunarak ticaret atılmalarını sağladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seda ÖZbek, şunları söyledi: "Bu işe 2018 yılında devletin genç girişimcilere verdiği kredi vardı faizsiz onu kullanarak başladım. 7 büyükbaş hayvan aldım. Onları sütünden yağ, peynir, üretmeye başladık. Evde yaptığımız salçalardan reçellerden ikram ediyorduk gelen misafirlerimize. Onlarda beğenik kendileride bizlerden talep etmeye başladı. Bizde bunların yanına erişte, tarhana, eklemeye başladık zamanla siparişlerimiz çoğaldı. Köydeki kadınlarla kadınlarla birlikte birleşip bu ürünleri üretmeye başladık. Şu anda iyi satıyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorlar, kargo sistemimiz var. Gelen taleplere göre Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla siparişler gönderiyoruz" dedi.

Büyükbaş hayvanları da olan Seda Özbek onlara kahve ikram ediyor.

Genç girişimci hayvanlarına kahve ikram ediyor

İnegöl, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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