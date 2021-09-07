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Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor

07.09.2021 14:43

KOSGEB'e proje başvurusunda bulunan kadın girişimci İnci Sayılgan Tok, patronu olduğu işiyle hem kadınlara örnek oluyor hem de 50 kişiye istihdam sağlıyor.

Yaklaşık bir yıl önce kendi işini kurmak için KOSGEB'e proje başvurusunda bulunan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi İnci Sayılgan Tok, projesinin onaylanması ile kendi işinin patronu oldu. Hayatını devletten aldığı destekle değiştiren Tok, şimdi 50 gence istihdam olanağı sağlayarak, ürettiği ürünleri birçok ülkeye ihraç ediyor.

Muşlu kadın girişimci, devlet desteğiyle 50 kişiye istihdam sağladı

"KENT EKONOMİSİNE 2 MİLYON KATKI SAĞLADIK"

KOSGEB ve İŞKUR desteğiyle kendi iş yerini kurduğunu belirten İnci Sayılgan Tok, burada kadın kıyafetleri dikip yurtdışına ihracat yaptıklarını söyledi. Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Irak gibi ülkelere ürün gönderdiklerini kaydeden Tok, "Bir yıllık zaman zarfı içerisinde yaklaşık 2 milyon ilimize katkı sağladık. 50 çalışanım var. Devlet desteği olmasaydı burayı açamazdık. Amacımız burayı biraz daha büyütmek ve istihdam için kişi sayısını artırmak. Günde yaklaşık bin ürün üretiyoruz" dedi.

Muşlu kadın girişimci, devlet desteğiyle 50 kişiye istihdam sağladı

"DOĞU'DA KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI AZ, ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ"

Doğu'da kadın girişimcilere ve gençlere örnek olmak istediğini anlatan Tok, "Herkesin kendi işini yapabileceğine inanıyorum. Devletimize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bir kadın olarak kendi işimi yapmaktan gurur duyuyorum. Burayı açarken eşimin de desteğini aldım" ifadelerini kullandı.

Muşlu kadın girişimci, devlet desteğiyle 50 kişiye istihdam sağladı

"ÜNİVERSİTE OKUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Yaklaşık 1 yıldır tekstil atölyesinde kalite kontrol uzmanı olarak kadın patronla çalıştığını ifade eden Hilal Tultay ise "İş bulma olanağı biraz zor. Tekstilde çalışabileceğimi düşündüğüm için burada başladım. Kadın patronla çalışmak biraz daha avantajlı oluyor. Ekonomik olarak da yardımcı oluyorlar. Burada çalışanlar genellikle kadın. Kazandığım parayla aileme destek oluyorum. Lise mezunuyum ve bir yandan da üniversite okumak için çalışıyorum" diye konuştu. - MUŞ

Muşlu kadın girişimci, devlet desteğiyle 50 kişiye istihdam sağladı
Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor
Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor
Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor
Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor
Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor
Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor

Üniversite, İstihdam, İhracat, İŞKUR, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimci İnci Sayılgan Tok, 50 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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