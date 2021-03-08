Genç girişimci insansız kargo istasyonu üretti - Son Dakika

Genç girişimci insansız kargo istasyonu üretti

08.03.2021 15:19
Genç girişimci insansız kargo istasyonu üretti, System.String[]

Ankara'da faaliyet gösteren bir firma, e-ticaretin gelişmesiyle artan talebe karşılık vermek için Capsule isimli insansız kargo istasyonu geliştirdi.

Ankara'da faaliyet gösteren bir firma, e-ticaretin gelişmesiyle artan talebe karşılık vermek için Capsule isimli insansız kargo istasyonu geliştirdi.

Taşımacılık ve kargo alanında hizmet veren özel bir firmanın yöneticisi Ümit Budak, yaptığı açıklamada, istasyonun tamamen Türk mühendisler tarafından üretildiğini söyledi.

İş fikrinin ortaya çıkış sürecine ilişkin bilgi veren Budak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamlesi bize ilham verdi. Özellikle savunma sanayisindeki atılımlardan etkilenerek biz de kendi sektörümüzle alakalı ne yapabiliriz diye düşündük. Şehirlerin, e- ticaretin büyümesiyle beraber kargo şirketlerinin de bu hizmete cevap verememesi nedeniyle sektörde yapılmayan bir şeyi yapmamız gerekiyordu. Makine, yazılım, bilgisayar mühendislerinden oluşan 27 kişilik kadroyla yaklaşık üç yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda Capsule İnsansız Kargo İstasyonu'nu doğru çalışır vaziyette hayata geçirmeyi başardık."

Budak, insansız kargo istasyonunun özelliklerine değinerek, Capsule'ün bir kargo şubesinde yapılması gereken fatura, ölçme, tartma, etiketleme gibi bütün işlemleri tamamen tek başına yapabildiğini belirtti.

Cihazın sektör tarafından kabul görebileceğine inandığını ifade eden Budak, şöyle devam etti:

"İnsan kaynağı açısından tasarruf sağlayacak. Bugün kargo şirketlerinde ölçüm, tartım işlemleri manuel yapılıyor, cihazımızda ise bu işlem sertifikalı bir ölçümle otomatik yapılıyor. Bizim kargo şubelerimizin akşam mesaisi saat 18.00'de sona eriyor. Capsule 7/24 esasına göre çalışabildiği için herkes 24 saat kargo gönderip alabilecek. Sektörden, özellikle global firmalardan çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta bazıları sipariş aşamasına geçti. Kısa zamanda sözleşmelerini imzalayacağımızı umuyoruz."

Budak, dünya üzerinde sadece kargo teslim etme işlemini yapan bazı cihazların bulunduğunu ancak bunların hiçbirinin Capsule ile eşdeğer olmadığını savundu.

İnsansız kargo istasyonunun çalışma sistemi üzerine bilgi veren Budak, "Bir kargoyu getirip Capsule üzerindeki hazneye yerleştirerek önce ölçüm ve tartımının yapılmasını sağlıyorsunuz. Kargonun ölçüleri ve ağırlığını öğrendikten sonra size fiyat bilgisi vererek onay istiyor. Onayladıktan sonra barkot etiketini üretip üzerine yapıştırarak kargonun hareket etmesini sağlıyor. Sonrasında alıcıya uygulama üzerinden veya SMS ile bilgi ileterek kargosunu diğer bir Capsule'den alabileceği zamanı bildiriyor. Arka planda yine kargo transfer süreci devam ediyor." diye konuştu.

Cihazı üniversite kampüsleri, AVM'ler, toplu konutlar, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelere yerleştirebileceklerini belirten Budak, "Sistem, bir istasyondan diğer istasyona olduğu gibi, eve de teslim şeklinde de çalışacak. İstasyondan istasyona olan transferler maliyetler azaldığı için eve teslimlere göre yüzde 30 daha ucuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimci insansız kargo istasyonu üretti - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti         
21:21
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:30:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç girişimci insansız kargo istasyonu üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei