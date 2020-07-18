Genç girişimci, insansız otomatik afiş asma sistemi geliştirdi - Son Dakika

Genç girişimci, insansız otomatik afiş asma sistemi geliştirdi

Kayseri'de genç girişimci Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 70 bin lira hibe desteği ile insansız otomatik afiş asma sistemi geliştirdi.

Kayseri'de genç girişimci Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 70 bin lira hibe desteği ile insansız otomatik afiş asma sistemi geliştirdi.

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) endüstriyel reklamcılık alanında faaliyet gösteren iş insanı Sami Vezir (32), ülkede yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden insan sayısının yüksek olmasından etkilenerek, kendi mesleğine ilişkin çözüm arayışına girdi.

KOSGEB'den 70 bin lira hibe desteği alan Vezir, otomatik afiş asma sistemi geliştirdi. Bir sefere mahsus istenilen noktaya monte edilen sistemde, taşıyıcı olarak kullanılan afiş asma çıtası, uzaktan kumanda yardımıyla indirildikten sonra afiş bu çıtaya takılarak tekrar belirlenen noktaya çıkarılıyor.

Uygun alanda istenilen her türlü yüksek noktaya monte edilebilen ve yüksekte insan çalıştırmayı gerektirmeden afiş veya branda asılmasına olanak sağlayan otomatik afiş asma makinesi, özellikle AVM, akaryakıt istasyonları, müze ve fuaye alanları ile bina dış cephelerinde güvenli şekilde kullanılabiliyor.

Endüstriyel tasarım ve marka patenti de alan Vezir, geliştirdiği bu sistemle yüksekten düşme sonucu yaşanan iş kazalarının azalmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Vezir, AA muhabirine, daha önce bu tarz uygulamaları kendilerinin de şu an mevcutta kullanılan sistemler gibi manuel yaptıklarını, bu süreçte insanların yüksekte çalışarak risk altında olduğunu görünce bu işle ilgili bir cihaz geliştirmek istediğini söyledi.

Çalışmalara 2013 yılında başladıklarını, cihazın prototiplerini yapıp gerekli testleri gerçekleştirdikten sonra patentini aldıklarını anlatan Vezir, proje süreçlerinde KOSGEB ve Erciyes Üniversitesinin destek olduğunu vurguladı.

Ülkede gerçekleşen iş kazalarının yüzde 50'sinin yüksekten düşme sonucu meydana geldiğini aktaran Vezir, faaliyet gösterdikleri alanda ürettikleri bu cihaz ile yüksekte çalışmayı ortadan kaldırdıklarını belirtti.

"Ar-Ge süreci için 70 bin liraya yakın destek aldık"

Cihazı bir sefere mahsus kampanya tanıtım afişlerinin asılacağı yere monte ettikten sonra küçük bir kumanda yardımı ile sistemi çalıştırabildiklerini kaydeden Vezir, şöyle devam etti:

"Uzaktan kumanda yardımı ile örneğin bir binanın dördüncü katına bir afiş asılacağını düşünün ya da bir AVM'nin tavan kısmına bir tanıtım ya da kampanya afişi asılacağını düşünün, bunun için iskelelere, vinçlere gerek kalmadan, bir defaya mahsus cihazımızı oraya monte ediyoruz, daha sonra uzaktan kumanda yardımı ile bir asansör misali tüm işleminiz halloluyor. Bir fikir geliştirdikten sonra hayata geçirmek için hem zamana hem de bütçeye ihtiyacımız oluyor. Bütçe konusunda, proje fikir halindeyken KOSGEB'de bize uygun bir Ar-Ge inovasyon destek programı vardı. Oraya projelendirdim. Sonrasında projemiz kabul gördü. Erciyes Üniversitesindeki hocalarımız tarafından bir proje danışmanı tahsis edildi. Tüm proje süreçlerinde gerek Erciyes Üniversitesi gerek KOSGEB'den hem maddi hem de manevi destek alma şansımız oldu. Bu yüzden bütün girişimcilere, fikirlerini hayata geçirirken, zaman ve bütçe konusundan dolayı arka plana atmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü günümüzde bunlarla ilgili birden fazla destek var. Ar-Ge süreci için 70 bin liraya yakın destek aldık."

Ortalama 4 kampanya afişinin asılması durumunda kendini amorti eden cihazın maksimum bir montaj noktası olmadığını, teknolojinin el verdiği yüksekliklere vinç ve benzeri cihazlarla montaj yapılabileceğini belirten Vezir, şu anda 6-12 metre aralığında afiş çalışmaları olduğunu ancak proje bazlı gerektiğinde 30-40 metrelere kadar çıkabileceklerini aktardı.

Erciyes, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç girişimci, insansız otomatik afiş asma sistemi geliştirdi - Son Dakika
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