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Genç girişimci kadın minyatür kabakla ata mesleği çiftçiliğe döndü - Son Dakika

Genç girişimci kadın minyatür kabakla ata mesleği çiftçiliğe döndü

07.09.2021 11:03
Genç girişimci kadın minyatür kabakla ata mesleği çiftçiliğe döndü, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki girişimci Öznur Gülden'in organik yöntemlerle ürettiği 50 farklı türdeki dekoratif ve yenilebilir kabaklar, yoğun talep görüyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki girişimci Öznur Gülden'in organik yöntemlerle ürettiği 50 farklı türdeki dekoratif ve yenilebilir kabaklar, yoğun talep görüyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 7 yıl önce mezun olduktan sonra özel sektörde farklı işlerde çalışan Gülden, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bünyesinde düzenlenen girişimcilik kurslarına katıldıktan sonra ata mesleği çiftçiliğe yöneldi.

Daha sonra kendi markasını oluşturan Öznur Gülden, geçen yıl yurt dışından getirttiği 50 farklı türdeki tohumlarla organik yöntemlerle yenilebilir ve süs eşyası olarak kullanılabilir kabaklar üretmeye başladı. İlk ürünlerini hasat eden kadın girişimcinin internet üzerinden satışa sunduğu kabaklar, genelde özel gün ve etkinlik düzenleyen kişilere gönderiliyor.

Öznur Gülden, AA muhabirine, çiftçi olan ailesinden esinlenerek tarımsal bir girişim üzerine iş planları yaptığını, bu dönemde kabakların renkli dünyasının ilgisini çektiğini, çevresinde daha önce kimsenin denemediği bir girişime yönelerek farklı tür ve ebatlarda kabak üretimine başladığını anlattı.

Tohumları serada fide haline getirdikten sonra tarlaya geçirdiğini, hiçbir kimyasal kullanmadan kabakları yetiştirdiğini belirten Gülden, şöyle konuştu:

"Bütün üretim sürecinin başındaydım, tarım ilacı kullanmadan doğal yöntemlerle üretim yapıyorum. Kabaklarımız temelde dekoratif ve yenilebilir olmak üzere 2 gruba ayrılıyor. Dekoratif kabaklar daha çok çeşitli organizasyonlarda süs eşyası olarak kullanılıyor. Yenilebilir türlerin ise mutfağımızda yaygın bir şekilde yer edinmesini arzu ediyoruz. Dekoratif kabakların 9 ila 12 ay arasında raf ömrü var. Uygun koşullarda saklandığında ise kuruyup ahşap sertliği kazanıyor. Bu şekilde yıllarca saklanabilen bir süs eşyası oluyor. Daha sonrasında ise arzu edenler akrilik boyalarla renklendirebilir ya da hediyelik olarak kullanabiliyor."

"Gelecek yıllardaki hedefim ihracat"

Türkiye'nin her yerine satış yaptığını dile getiren Gülden, "Minyatür kabaklarım özellikle Marmara Bölgesi'nde özel gün ve etkinliklerde kadınlar tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor. İleriki yıllarda yurt dışına ihracatını yapmayı ve ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyorum. Büyük kabaklar ise daha çok bahçe dekorasyonunda kullanılıyor, fiyatlarımız 20 ila 200 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç girişimci kadın minyatür kabakla ata mesleği çiftçiliğe döndü - Son Dakika


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