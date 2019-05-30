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Genç girişimci kütükte mantar yetiştiriyor

38 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sera kuran genç girişimci Faruk Bilmez, kütükte mantar yetiştirmeye başladı.

Genç girişimci kütükte mantar yetiştiriyor, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sera kuran genç girişimci Faruk Bilmez, kütükte mantar yetiştirmeye başladı.

Yüksekovalı genç girişimci Faruk Bilmez, askerde öğrendiği bilgiyle ilçede kurduğu serada istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Gerekli koşulları yerine getiren Bilmez, projenin başarıya ulaşması halinde daha geniş kapsamlı bir üretim hedeflediğini ve bunun için destek beklediğini kaydetti. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyünde sera kuran Bilmez, mantarların yetişmesi için gece gündüz emek harcıyor.

Bilmez, "Beklediğimiz potansiyeli bulursak, mantarlarımızı satışa sunmayı düşünüyoruz. Bu potansiyeli bulursak daha güzel bir yer açmayı planlıyoruz. Mantarlar rahatlıkla yenilebilir. Biz geçen akşam yedik. Tadı da gayet güzeldi. Dağlarda topladığımız mantarlar ile aynı tat vardı. Yüksekova'da bir ilk yaptık ve başaracağımıza da inanıyorum. Herhangi bir yerden destek almadım, yetkililerden destek alırsak daha iyi yapacağımıza inanıyorum" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:29 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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