Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika

Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor

28.11.2020 12:03
Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor, System.String[]

Yıllardır Suudi Arabistan'da hurma yetiştiriciliği yapan babasından devraldığı mesleği sürdüren 28 yaşındaki Yakup Taştemir, yıllık bin 500 ton hurma yetiştiriyor.

Yıllardır Suudi Arabistan'da hurma yetiştiriciliği yapan babasından devraldığı mesleği sürdüren 28 yaşındaki Yakup Taştemir, yıllık bin 500 ton hurma yetiştiriyor. Ürettiği hurmaları Türkiye'de işleyen genç girişimci, Avrupa'ya bu hurmaları ihraç ediyor.

Suudi Arabistan'da tarla kiralayarak hurma yetiştiriciliğine başlayan 28 yaşındaki Yakup Taştemir, yıllık bin 500 ton hurma üretimi yapıyor. Yetiştirdiği hurmaları Türkiye'ye getiren genç girişimci hurmadan hazırlanan çeşitli ürünleri Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ediyor. Çok sayıda kişiyi istihdam eden Taştemir onlarca çeşit hurmayı Türkiye'de bir çok firmaya gönderiyor.

Suudi Arabistan'da kiraladıkları bahçelerde her yıl üretimin artırdıklarını belirten Taştemir, "Bahçelerin bakımlarını, seyirtme ve gübreleme işlemlerini kendimiz, yerel halktan tedarik ederek karşılıyoruz. Kapasitemizin yüzde 60'ını kendi bahçelerimizden, yüzde 20'sini Suudi Arabistan'ın çeşitli noktalarındaki ihalelerden, yüzde 20'sini de yerel halktan sağlıyoruz. Alım merkezimizde topladığımız ürünleri Suudi Arabistan'dan Ankara Elmadağ'da bulunan tesislerimize getiriyoruz. Burada seçme işlemine alıyoruz. İri, orta ve kabuklu olarak ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından Türkiye ve Avrupa piyasasına hurmaları ihraç ediyoruz. Suudi Arabistan'da kurmuş olduğumuz firmamız ürünleri buraya gönderiyor. Aracısız bir şekilde, kendimiz topluyoruz bu ürünleri. Seçmesini, elemesini, her şeyini, işin birinci aşamasından son aşamasına kadar her tarafında biz varız. Bu şekilde ülkemizdeki insanlarda kaliteli hurmayı en uygun şekilde yemiş oluyorlar" dedi.

Hurmaları Ankara'ya ham olarak getirildiğini söyleyen Taştemir, "Biz burada seçme işlemi yapıyoruz, irilerini, ufaklarını ve aşırı kabuklularını ayırıyoruz. Aşırı kabuklulardan kurabiye, pekmez, sirke gibi ürünler çıkarıyoruz. Bunları da yurt dışına ihraç ediyoruz. Hurma besin değeri çok yüksek bir üründür. Şeker hastalarına, kalp hastalarına, böbrek hastalarına, özellikle çocuklara, hamile kadınlarımıza çok şifalı bir meyvedir. Hurmalarımız hakkında hadis-i şerifler var. Besin ve lif oranı çok yüksektir. Sindirimi kolaylaştırır, hurmayı herkese tavsiye ediyoruz. Hurma kültürü oluşması için elimizden geleni yaptık. En uygun hurmayı, en uygun fiyattan buraya getirdik. Şimdi buradan Türkiye geneline pazarlıyoruz" diye konuştu.

Hurmalarda sadece temizleme işlemi yaptıklarını kaydeden Taştemir," Mesela, üstüne daha kalitelisini koyup altına kabuklu veya ufaklı ürün koyarak aldatma yöntemine giden var. Hurmalara glikoz şurubu dökerek parlatanlar var. Biz burada kesinlikle glikoz şurubu kullanmıyoruz, tamamen doğal, kendi tadıyla, herhangi bir katkı maddesi olmadan, organik şekilde, anti bakteriyel ortamda ürünlerimizi seçiyoruz, ayıklıyoruz ve Türkiye piyasasına sunuyoruz. Yıllık bin 500 tona kadar üretim yapıyoruz, ama bunun 600 tonunu Türkiye'ye getiriyoruz. Kalanlarını Suudi Arabistan'daki fabrikalara satıyoruz. Orada onlar ucuz hurma olarak vakumlanıyor, başka ülkelere ihraç ediyoruz" diye konuştu.

50 çeşitten fazla hurma

50 çeşidin üzerinde hurmayı Türkiye'ye getirdiklerini ifade eden Taştemir, "Suudi Arabistan'da 300 çeşidin üzerinde hurma çeşidi mevcut. Biz fabrikamızda 50-55 çeşit hurma bulunduruyoruz. Burada İran, Tunus, Cezayir ve Libya hurmaları da mevcut. Burası küçük bir 'hurma üssü' diyebilirim. Ülkemizde en çok tutulan hurmalar 'mebrum' hurmasıdır. Medine hurması, 'mebrum' olarak biliniyor ama mebrum hurması Medine'ye 300 kilometre daha uzakta yetişiyor. Medine'nin kendine has hurmaları vardır, 'Safavi, Selebi, Ajve, Amber' dediğimiz. Bunlar Medine'nin civarında Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde yetişir" şeklinde konuştu.

"Almanya'ya, Yunanistan'a, İngiltere'ye, dünyanın çeşitli yerlerine ihraç etmeye başladık"

Hurmadan sirke, pekmez, kurabiye, çikolatalı hurma, bademli hurma gibi ürünlerin üretildiğini belirten Taştemir," Vatandaşlarımız hurmaya çok ilgililer. Özellikle doğal bir meyve olduğu için artık şeker tüketmek istemiyorlar. Lokum ve baklava da güzeldir, hoştur, hepimiz seviyoruz ama hurma daha doğal olduğu için tercih ediyorlar. Daha çok hurmaya yönelmeye başladılar, Türkiye'de de bir hurma kültürü oluştu aslında. Son zamanlarda Hac'a ve Umre'ye gidenler bunu Türkiye'ye alıştırdı. Bizde elimizden geldiği kadar insanlara en iyi hurmayı yedirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi bir hurma üssü haline getirmek. Biz şu anda Suudi Arabistan'daki hurmalarımızı alıp Türkiye'ye getiriyoruz. Buradan dış pazara Almanya'ya, Yunanistan'a, İngiltere'ye, dünyanın çeşitli yerlerine ihraç etmeye başladık. Devletimizin de bize teşvik belgeleriyle, KDV istisnası ve çalışanlarımıza destekleriyle katkısı oldu. Kendimize iyi bir yatırım ortamı bulmuş olduk. Özellikle bulunduğumuz Elmadağ fabrikamızda 35 kişi istihdam ediyoruz, Kırıkkale'deki fabrikamız var. Suudi Arabistan'daki bahçelerimizde istihdam ediyoruz. İki ülke arasında gidip geliyoruz, orada da işimiz var, burada da işimiz var" diye konuştu. - ANKARA

Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor
Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor
Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor
Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor
Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor

Suudi Arabistan, İstihdam, Türkiye, Hurma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" demiş         
11:28
Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi         
10:43
Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı         
10:37
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı         
07:39
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 13:21:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei