Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika

Yıllardır Suudi Arabistan'da hurma yetiştiriciliği yapan babasından devraldığı mesleği sürdüren 28 yaşındaki Yakup Taştemir, yıllık bin 500 ton hurma yetiştiriyor. Ürettiği hurmaları Türkiye'de işleyen genç girişimci, Avrupa'ya bu hurmaları ihraç ediyor.

Suudi Arabistan'da tarla kiralayarak hurma yetiştiriciliğine başlayan 28 yaşındaki Yakup Taştemir, yıllık bin 500 ton hurma üretimi yapıyor. Yetiştirdiği hurmaları Türkiye'ye getiren genç girişimci hurmadan hazırlanan çeşitli ürünleri Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ediyor. Çok sayıda kişiyi istihdam eden Taştemir onlarca çeşit hurmayı Türkiye'de bir çok firmaya gönderiyor.

Suudi Arabistan'da kiraladıkları bahçelerde her yıl üretimin artırdıklarını belirten Taştemir, "Bahçelerin bakımlarını, seyirtme ve gübreleme işlemlerini kendimiz, yerel halktan tedarik ederek karşılıyoruz. Kapasitemizin yüzde 60'ını kendi bahçelerimizden, yüzde 20'sini Suudi Arabistan'ın çeşitli noktalarındaki ihalelerden, yüzde 20'sini de yerel halktan sağlıyoruz. Alım merkezimizde topladığımız ürünleri Suudi Arabistan'dan Ankara Elmadağ'da bulunan tesislerimize getiriyoruz. Burada seçme işlemine alıyoruz. İri, orta ve kabuklu olarak ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından Türkiye ve Avrupa piyasasına hurmaları ihraç ediyoruz. Suudi Arabistan'da kurmuş olduğumuz firmamız ürünleri buraya gönderiyor. Aracısız bir şekilde, kendimiz topluyoruz bu ürünleri. Seçmesini, elemesini, her şeyini, işin birinci aşamasından son aşamasına kadar her tarafında biz varız. Bu şekilde ülkemizdeki insanlarda kaliteli hurmayı en uygun şekilde yemiş oluyorlar" dedi.

Hurmaları Ankara'ya ham olarak getirildiğini söyleyen Taştemir, "Biz burada seçme işlemi yapıyoruz, irilerini, ufaklarını ve aşırı kabuklularını ayırıyoruz. Aşırı kabuklulardan kurabiye, pekmez, sirke gibi ürünler çıkarıyoruz. Bunları da yurt dışına ihraç ediyoruz. Hurma besin değeri çok yüksek bir üründür. Şeker hastalarına, kalp hastalarına, böbrek hastalarına, özellikle çocuklara, hamile kadınlarımıza çok şifalı bir meyvedir. Hurmalarımız hakkında hadis-i şerifler var. Besin ve lif oranı çok yüksektir. Sindirimi kolaylaştırır, hurmayı herkese tavsiye ediyoruz. Hurma kültürü oluşması için elimizden geleni yaptık. En uygun hurmayı, en uygun fiyattan buraya getirdik. Şimdi buradan Türkiye geneline pazarlıyoruz" diye konuştu.

Hurmalarda sadece temizleme işlemi yaptıklarını kaydeden Taştemir," Mesela, üstüne daha kalitelisini koyup altına kabuklu veya ufaklı ürün koyarak aldatma yöntemine giden var. Hurmalara glikoz şurubu dökerek parlatanlar var. Biz burada kesinlikle glikoz şurubu kullanmıyoruz, tamamen doğal, kendi tadıyla, herhangi bir katkı maddesi olmadan, organik şekilde, anti bakteriyel ortamda ürünlerimizi seçiyoruz, ayıklıyoruz ve Türkiye piyasasına sunuyoruz. Yıllık bin 500 tona kadar üretim yapıyoruz, ama bunun 600 tonunu Türkiye'ye getiriyoruz. Kalanlarını Suudi Arabistan'daki fabrikalara satıyoruz. Orada onlar ucuz hurma olarak vakumlanıyor, başka ülkelere ihraç ediyoruz" diye konuştu.

50 çeşitten fazla hurma

50 çeşidin üzerinde hurmayı Türkiye'ye getirdiklerini ifade eden Taştemir, "Suudi Arabistan'da 300 çeşidin üzerinde hurma çeşidi mevcut. Biz fabrikamızda 50-55 çeşit hurma bulunduruyoruz. Burada İran, Tunus, Cezayir ve Libya hurmaları da mevcut. Burası küçük bir 'hurma üssü' diyebilirim. Ülkemizde en çok tutulan hurmalar 'mebrum' hurmasıdır. Medine hurması, 'mebrum' olarak biliniyor ama mebrum hurması Medine'ye 300 kilometre daha uzakta yetişiyor. Medine'nin kendine has hurmaları vardır, 'Safavi, Selebi, Ajve, Amber' dediğimiz. Bunlar Medine'nin civarında Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde yetişir" şeklinde konuştu.

"Almanya'ya, Yunanistan'a, İngiltere'ye, dünyanın çeşitli yerlerine ihraç etmeye başladık"

Hurmadan sirke, pekmez, kurabiye, çikolatalı hurma, bademli hurma gibi ürünlerin üretildiğini belirten Taştemir," Vatandaşlarımız hurmaya çok ilgililer. Özellikle doğal bir meyve olduğu için artık şeker tüketmek istemiyorlar. Lokum ve baklava da güzeldir, hoştur, hepimiz seviyoruz ama hurma daha doğal olduğu için tercih ediyorlar. Daha çok hurmaya yönelmeye başladılar, Türkiye'de de bir hurma kültürü oluştu aslında. Son zamanlarda Hac'a ve Umre'ye gidenler bunu Türkiye'ye alıştırdı. Bizde elimizden geldiği kadar insanlara en iyi hurmayı yedirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi bir hurma üssü haline getirmek. Biz şu anda Suudi Arabistan'daki hurmalarımızı alıp Türkiye'ye getiriyoruz. Buradan dış pazara Almanya'ya, Yunanistan'a, İngiltere'ye, dünyanın çeşitli yerlerine ihraç etmeye başladık. Devletimizin de bize teşvik belgeleriyle, KDV istisnası ve çalışanlarımıza destekleriyle katkısı oldu. Kendimize iyi bir yatırım ortamı bulmuş olduk. Özellikle bulunduğumuz Elmadağ fabrikamızda 35 kişi istihdam ediyoruz, Kırıkkale'deki fabrikamız var. Suudi Arabistan'daki bahçelerimizde istihdam ediyoruz. İki ülke arasında gidip geliyoruz, orada da işimiz var, burada da işimiz var" diye konuştu. - ANKARA