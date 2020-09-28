Genç girişimci TEKNOFES'te projesini sunmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi'nden mezun olan genç girişimci Enes Serdar Kartal, TEKNOFEST'te eğitim teknolojisi alanında geliştirdiği makinesini sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'de gençler hazırladıkları projeleri görücüye çıkarma fırsatı buldu.

Kayseri'den TEKNOFEST'e katılan 23 yaşındaki Enes Serdar Kartal da teknolojik projelerde lazım olan araç ve gereçleri kısa sürede yapabilen ve 3D yazıcı mantığıyla çalışan baskı makinesi geliştir.

Kartal, yaptığı açıklamada, ilk olarak kendi imkanlarıyla geliştirdiği küçük bir makinede basit aletler yapmaya başladığını söyledi.

Makinesinin basit bir yazılımla çalıştığı için öğrenciler tarafından kolaylıkla kullanılabileceğini belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Aynı 3D printer çalışma mantığıyla çalışıyor. Öğrenciler yarışmalara katıldıkları zaman projelerini geliştirmek istediklerinde binlerce çeşit metal ve plastik gibi malzemeye ihtiyaç duyuyorlar. Bunları sanayide kapı kapı gezmek yerine böyle bir cihazla çok rahat kendileri üretebiliyor. İstedikleri ölçülerde tam doğruluk sağlayarak projelerinde kullanabiliyorlar."

Kartal, hayallerini gerçekleştirmek için TEKNOFEST'in büyük bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.