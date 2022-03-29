Genç girişimci ve işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu: "Dj performansları yerini canlı müziğe bıraktı." - Son Dakika
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Genç girişimci ve işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu: "Dj performansları yerini canlı müziğe bıraktı."

29.03.2022 13:50
Genç girişimci ve işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu: "Dj performansları yerini canlı müziğe bıraktı."

Yeme-içme ve eğlence sektörünün başarılı yöneticilerinden Cemil Kumaşçıoğlu, gece hayatında DJ performanslarının yerini yeniden canlı müziğin aldığını söyledi: "Canlı müzik yeniden trend oldu. Pandemi döneminde konserleri özleyen eğlence tutkunları, sanatçıların şarkılarına canlı canlı eşlik etmek istiyor."

Gece hayatında uzun süredir DJ performansı eşliğinde eğlenmek modaydı. Şehrin önde gelen kulüpleri, en çok dinlenen DJ'leri ağırlamak için birbiriyle yarış halindeydi. Ankara'nın başarılı işletmecilerinden Cemil Kumaşçıoğlu, gecelerde DJ'lerin yıldızının sönmeye başladığını söyledi.

"Bazı işletmelerde her gece canlı canlı eğlence"

Alaçatı Kafası Ankara ve Adana Ocakbaşı Çankaya adlı mekanların kurucu ortağı olan Cemil Kumaşçıoğlu, son dönemde eğlence tutkunlarının canlı müziğe daha çok ilgi gösterdiğini söyledi: "Canlı müzik yeniden trend oldu. DJ müzikleri eşliğinde dans etmek artık eğlence tutkunlarına yetmiyor. Pandemi döneminde konserleri özleyenler, sanatçıların şarkılarına canlı canlı eşlik etmek istiyor."

"Sahnelerde çok göremediğimiz sanatçılar her gün bir yerlerde"

Cemil Kumaşçıoğlu'na göre gece hayatındaki bu eğilimin bir başka nedeni de sanatçıların son dönemde sahne performanslarına daha çok özen göstermesi: "Eskiden sadece büyük konserlerde, turnelerde gördüğümüz popüler figürlerin eğlence mekanlarında çıkmaya başlamasıyla birlikte sahneler yeniden canlandı. Birçoğu da eğlence mekanlarındaki performansına büyük özen gösteriyor, sahne kostümlerine servet ödeyip şovlarına emek harcıyor. Kaliteden anlayan, eğlencenin yalnızca 'eller havaya' olmadığını bilenler de haliyle canlı müziğe yöneliyor."

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Pandemi, Ankara, Adana, Müzik, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika Genç girişimci ve işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu: 'Dj performansları yerini canlı müziğe bıraktı.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç girişimci ve işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu: "Dj performansları yerini canlı müziğe bıraktı." - Son Dakika
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