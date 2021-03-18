Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika

Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor

18.03.2021 10:25
Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor, System.String[]

Online satış siteleri üzerinden, dünya markalarının yer aldığı kozmetik ürünlerini ithal ederek Türkiye'deki vatandaşlarla buluşturan genç girişimci Hakan Vatansever şimdilerde yerli diş macunu üreterek Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor.

Online satış siteleri üzerinden, dünya markalarının yer aldığı kozmetik ürünlerini ithal ederek Türkiye'deki vatandaşlarla buluşturan genç girişimci Hakan Vatansever şimdilerde yerli diş macunu üreterek Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor. Yerli diş macunu sonrası kozmetik ürünleri de üretmeye başlayacağını belirten Vatansaver, "Ürünlerimiz yaklaşık 10 gün sonra hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki insanların beğenisine sunulacak" dedi.

Hakan Vatansever isimli genç girişimci, yaklaşık 3 yıl önce kurduğu Free Sepet isimli firmasıyla Türkiye'de bulunmayan dünyaca ünlü kozmetik markalarını ithal ederek online satış siteleri üzerinde alıcılarıyla buluşturmaya başladı. Gerek ürün çeşitliliği gerekse güvenilir satış sonrası sunduğu hizmetler sonucunda genç girişimcinin müşteri kitlesi kısa sürede arttı. Müşterilerden gelen talepleri değerlendiren Vatansever gerekli çalışmaları da yürüterek yerli markası S'HE VEC ile kozmetik sektörüne giriş yaparak başta diş macunu olmak üzere çok sayıda farklı ürün üretmek adına çalışmalara başladı.

"Hem Türkiye'de hem de Avrupa pazarında satışa sunulacak"

Yürüttükleri ürün ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Hakan Vatansever, "Bizler ilk başta piyasaya, ülkemizde bulunmayan birçok yabancı marka kozmetik ürünü ithal ederek vatandaşlarımızla buluşturan bir e- ticaret firması olarak başladık. Biz bu ithal ettiğimiz ürünleri hem Türkiye Cumhuriyeti yasalarına hem de Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir yoldan ithal ettik. İthal ettiğimiz bu ürünleri online mecralarda pazarlamaya başladık. Kısa sürede 500 bini aşkın bir müşteri kitlesine sahip olduk. Gerek müşterilerimizden gelen talepler gerekse de bizlerin yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde yerli ürünlerde birçok eksik olduğunu fark ettik. İlk etapta lansman ürünümüz S'HE VEC BRİLLANCE BOOST diş macunu olacak. Devamında pazara sunacağımız ürünlerin ilk başarısını diş macunumuz ile göstermek istedik. Ürünlerimiz yaklaşık 10 gün sonra hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki birçok satış kanalımız üzerinden temin edilebilecek. Diş macunumuzu kullananlar zaten ürünümüzün dişleri beyazlatma konusundaki başarısını görecekler. İlerleyen süreçte de diş macunu haricinde diğer kozmetik ürünlerimizde piyasaya sürülmüş olacak. Türkiye'de kullanılan birçok yabancı marka yerine vatandaşlar S'HE VEC ürünlerini tercih edecek" diye konuştu.

"Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü şartlar dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Tesis içerisindeki çalışmalara ve ürünün faydalarına yönelik konuya ilişkin konuşan Kimya Mühendisi Hüseyin Kırlak, "S'HE VEC marka ürünümüzle, insanların en çok ihtiyacı olan grupla başlamak istedik. Markamızın ilk ürünü olarak da diş macununu tercih ettik. S'HE VEC diş macunu dişlerde meydana gelen çürüklerinde meydana gelen zedelenmelerin giderilmesinde fayda sağlayacak bir ürün. Bunun haricinde gün içerisinde tükettiğimiz çay, kahve ya da yemek atıklarından ötürü diş minerallerimizde oluşan sararmaların giderilmesinde mekanik temizlik sağladığı için eski doğal beyazlıklarına kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca tesisimiz Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü şartlar dahilinde dizayn edilmiştir. Tesisimizde iki ayrı bölüm var. İlk bölümde likit ikinci bölümümüzde ise diş macunu üretimi yapılan alan mevcut. Likit üretimi mikserlerimizde2, 2,5 ve 3 tonluk günlük totalde 7,5 tonluk toplamda ise 15 tonluk üretim yapabiliyoruz. Diş macunu üretiminde net 400 kilogramlık ürün alabildiğimiz bir mikserimiz mevcut. Tesisimizde üç tane kimya mühendisimiz ve kimyagerimiz aktif olarak görev almakta" dedi. - İSTANBUL

Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor
Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor
Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor
Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor
Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor
Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor
Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika


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