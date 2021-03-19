Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika

Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor

19.03.2021 03:42
Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor, System.String[]

Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor Online satış siteleri üzerinden, dünya markalarının yer aldığı kozmetik ürünlerini ithal ederek Türkiye'deki vatandaşlarla buluşturan genç girişimci Hakan Vatansever şimdilerde yerli diş macunu üreterek Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor.

Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor

İSTANBUL - Online satış siteleri üzerinden, dünya markalarının yer aldığı kozmetik ürünlerini ithal ederek Türkiye'deki vatandaşlarla buluşturan genç girişimci Hakan Vatansever şimdilerde yerli diş macunu üreterek Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor. Yerli diş macunu sonrası kozmetik ürünleri de üretmeye başlayacağını belirten Vatansaver, "Ürünlerimiz yaklaşık 10 gün sonra hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki insanların beğenisine sunulacak" dedi.

Hakan Vatansever isimli genç girişimci, yaklaşık 3 yıl önce kurduğu Free Sepet isimli firmasıyla Türkiye'de bulunmayan dünyaca ünlü kozmetik markalarını ithal ederek online satış siteleri üzerinde alıcılarıyla buluşturmaya başladı. Gerek ürün çeşitliliği gerekse güvenilir satış sonrası sunduğu hizmetler sonucunda genç girişimcinin müşteri kitlesi kısa sürede arttı. Müşterilerden gelen talepleri değerlendiren Vatansever gerekli çalışmaları da yürüterek yerli markası S'HE VEC ile kozmetik sektörüne giriş yaparak başta diş macunu olmak üzere çok sayıda farklı ürün üretmek adına çalışmalara başladı.

"Hem Türkiye'de hem de Avrupa pazarında satışa sunulacak"

Yürüttükleri ürün ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Hakan Vatansever, "Bizler ilk başta piyasaya, ülkemizde bulunmayan birçok yabancı marka kozmetik ürünü ithal ederek vatandaşlarımızla buluşturan bir e- ticaret firması olarak başladık. Biz bu ithal ettiğimiz ürünleri hem Türkiye Cumhuriyeti yasalarına hem de Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir yoldan ithal ettik. İthal ettiğimiz bu ürünleri online mecralarda pazarlamaya başladık. Kısa sürede 500 bini aşkın bir müşteri kitlesine sahip olduk. Gerek müşterilerimizden gelen talepler gerekse de bizlerin yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde yerli ürünlerde birçok eksik olduğunu farkettik. İlk etapta lansman ürünümüz S'HE VEC BRİLLANCE BOOST diş macunu olacak. Devamında pazara sunacağımız ürünlerin ilk başarısını diş macunumuz ile göstermek istedik. Ürünlerimiz yaklaşık 10 gün sonra hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki birçok satış kanalımız üzerinden temin edilebilecek. Diş macunumuzu kullananlar zaten ürünümüzün dişleri beyazlatma konusundaki başarısını görecekler. İlerleyen süreçte de diş macunu haricinde diğer kozmetik ürünlerimizde piyasaya sürülmüş olacak. Türkiye'de kullanılan birçok yabancı marka yerine vatandaşlar S'HE VEC ürünlerini tercih edecek" diye konuştu.

" Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü şartlar dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Tesis içerisindeki çalışmalara ve ürünün faydalarına yönelik konuya ilişkin konuşan Kimya Mühendisi Hüseyin Kırlak, "S'HE VEC marka ürünümüzle, insanların en çok ihtiyacı olan grupla başlamak istedik. Markamızın ilk ürünü olarak da diş macununu tercih ettik. S'HE VEC diş macunu dişlerde meydana gelen çürüklerinde meydana gelen zedelenmelerin giderilmesinde fayda sağlayacak bir ürün. Bunun haricinde gün içerisinde tükettiğimiz çay, kahve ya da yemek atıklarından ötürü diş minerallerimizde oluşan sararmaların giderilmesinde mekanik temizlik sağladığı için eski doğal beyazlıklarına kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca tesisimiz Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü şartlar dahilinde dizayn edilmiştir. Tesisimizde iki ayrı bölüm var. İlk bölümde likit ikinci bölümümüzde ise diş macunu üretimi yapılan alan mevcut. Likit üretimi mikserlerimizde2, 2,5 ve 3 tonluk günlük totalde 7,5 tonluk toplamda ise 15 tonluk üretim yapabiliyoruz. Diş macunu üretiminde net 400 kilogramlık ürün alabildiğimiz bir mikserimiz mevcut. Tesisimizde üç tane kimya mühendisimiz ve kimyagerimiz aktif olarak görev almakta" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı         
16:18
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 04:03:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç girişimci, yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei