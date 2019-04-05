Son Dakika Haberleri: Genç Girişimciler İlk Toplantısını "İstihdam Seferberliği 2019" Ana Gündemi ile Yaptı

Genç Girişimciler İlk Toplantısını "İstihdam Seferberliği 2019" Ana Gündemi ile Yaptı

28 dakika önce

Kayseri Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ilk toplantısını "İstihdam Seferberliği 2019" ana gündemi ile yaptı.

Genç Girişimciler İlk Toplantısını
Kayseri Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ilk toplantısını "İstihdam Seferberliği 2019" ana gündemi ile yaptı.

İcra Komitesi Üyeleri'nin katılımı ile Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serdar Özkaya'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda açılış ve yoklamanın ardından, toplantıya katılanlara istihdam seferberliği kapsamında yapılacak çalışmalar ve teşviklerin detayların hakkında sunum eşliğinde bilgi verildi.

İstihdam seferberliğinin önemine dikkat çeken Başkan Serdar Özkaya, 'Burası Türkiye Burada İş var' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde iş dünyası ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu hatırlatarak, "Hükümetimiz birbirinden değerli çok önemli teşvikler açıkladı. Yeni seferberlik kapsamında uygulanmaya konulan teşvikler işverenlerimize can suyu olacaktır. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizde Kayseri genç girişimciler olarak hükümetimizin bu yaklaşımını karşılıksız bırakmayacak, bu işe sonuna kadar sahip çıkacağız"

Toplantının ilerleyen kısmında kurulun gelecek dönemde gerçekleştireceği faaliyetler değerlendirildi. Kurul faaliyetlerine ilişkin görev dağılımının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:30 Kaynak: İHA

Genç, Güncel
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