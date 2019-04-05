Genç Girişimciler İlk Toplantısını "İstihdam Seferberliği 2019" Ana Gündemi ile Yaptı

Kayseri Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ilk toplantısını "İstihdam Seferberliği 2019" ana gündemi ile yaptı.

Kayseri Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ilk toplantısını "İstihdam Seferberliği 2019" ana gündemi ile yaptı.



İcra Komitesi Üyeleri'nin katılımı ile Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serdar Özkaya'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda açılış ve yoklamanın ardından, toplantıya katılanlara istihdam seferberliği kapsamında yapılacak çalışmalar ve teşviklerin detayların hakkında sunum eşliğinde bilgi verildi.



İstihdam seferberliğinin önemine dikkat çeken Başkan Serdar Özkaya, 'Burası Türkiye Burada İş var' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde iş dünyası ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu hatırlatarak, "Hükümetimiz birbirinden değerli çok önemli teşvikler açıkladı. Yeni seferberlik kapsamında uygulanmaya konulan teşvikler işverenlerimize can suyu olacaktır. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizde Kayseri genç girişimciler olarak hükümetimizin bu yaklaşımını karşılıksız bırakmayacak, bu işe sonuna kadar sahip çıkacağız"



Toplantının ilerleyen kısmında kurulun gelecek dönemde gerçekleştireceği faaliyetler değerlendirildi. Kurul faaliyetlerine ilişkin görev dağılımının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Çoban Barış, İlk Kez Oy Kullandığı Seçimde Muhtar Oldu

Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir

Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz