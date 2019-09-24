Genç girişimciler iş adamlarına projelerini anlattı

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) öğrenciler ile genç girişimciler, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) üyelerine projelerini anlattı.

ETÜ kampüsündeki Kristal Girişimcilik Merkezinde düzenlenen programda bir araya gelen öğrenciler ile genç girişimciler hazırladıkları 17 proje hakkında iş adamlarına bilgi verdi.

İzmir TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, programda yaptığı konuşmada, amaçlarının genç girişimcilerin projelerinin hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Yapılan çalıştaylar neticesinde hazırlanan projelerin, iş adamları vasıtasıyla hayata geçirilmesinin önünü açmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Sarı, gençlere şöyle seslendi:

"Erzurum Teknik Üniversitesindeki ekipman ve donanımlar sayesinde sizlerin hazırlayacağı projelerin her aşamasında var olmak istiyoruz. Burada benimle birlikte bulunan bütün arkadaşlarımıza çekinmeden her türlü sorularınızı sorabilir, projelerinizi anlatıp bizleri ikna ederseniz gelecekte önemli çalışmalara birlikte imza atarız. Sizlere düşen görev projelerinizi tüm detaylarıyla bizlere anlatmanız. Zaten projeler sağlam temeller üzerine kurulacağı için ülkemiz adına böylece önemli kazanımlar elde etmiş oluruz."

İşadamları tanıtımı yapılan projeleri hayat geçirecek

Kristal Girişimcilik Merkezi Uzmanı Gürkan Kalınay ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan girişimlerin Türkiye'nin ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını anlattı.

Hazırladıkları projeleri hayata geçiremeyenler için önemli bir fırsatın hazırlandığını aktaran Kalınay, "TÜMSİAD üyesi ve aynı zamanda iş adamı olan misafirlerimizle girişimcileri buluşturduk. Buradaki amacımız sektörde tabandan, ticarileşmeye kadar her alada girişimcinin desteklenmesini sağlamak. Projelerini hayata geçiremeyen, eğitim veya ekipmanı olmayan girişimcilerimiz yaptıkları projeleri burada iş adamlarına anlatacak ve hayata geçmesini sağlayacak. İş adamlarımız da projenin hayata geçirilmesi için maddi ve manevi destek olacaklar." diye konuştu.

Proje tanıtımı ve ikili görüşmelere katılan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da iş adamlarının genç girişimcilerin hazırladığı projelerle yakından ilgileneceğini belirtti.

TÜMSİAD İzmir Yönetim Kurulu üyeleri, programın sonunda proje hazırlayan genç girişimcilere, kendilerinin iş hayatlarında karşılaştıkları zorlukları, hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı.