Genç girişimciler, kadın başkanla "Devam" dedi - Son Dakika

Genç girişimciler, kadın başkanla "Devam" dedi

29.03.2021 14:47
Genç girişimciler, kadın başkanla

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İzmir Şubesinde başkanlık görevi üst üste 4. kez kadın başkana devredildi.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İzmir Şubesinde başkanlık görevi üst üste 4. kez kadın başkana devredildi. Her yıl yapılan genel kurul pandemi koşullarından dolayı gecikince 3 ay daha görevde kalan eski başkan Pınar Gürkan, bayrağı Açelya Baç'a devretti.

JCI İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 3 ay önce düzenlenmesi planlanan ancak pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen genel kurul, üyelerin katılımıyla gecikmeli olarak yapıldı. Genel kurul sonucunda Pınar Gürkan, görevini Açelya Baç'a devretti. Böylelikle dernek, üst üste 4. dönemde de kadın bir girişimcinin başkanlığında yoluna devam etme kararı aldı.123 ülkede 200 bin aşkın üye ile faaliyet gösteren bir dernek olduklarını belirten Baç, çalışmalarına artan kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

"Kadın isterse başaramayacağı şey yok"

Derneğin İzmir şubesinde 4. kadın başkan olduğunu hatırlatan Baç, "Kadın isterse başaramayacağı şey yok. Üyelerimizle birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi, Birleşmiş Milletlerin (BM) kalkınma hedefleri doğrultusunda hem ulusal hem de uluslararası çapta projelere imza atacağız. İş dünyasına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra üyelerimizi liderlik ve girişimcilik becerilerine de atıfta bulunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Önemli başarılara imza attık"

Eski başkan Gürkan ise başkanlık yaptığı dönemin, tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını dönemine denk geldiğini hatırlatarak, "Bizler fiziken bir araya gelemesek de bu dönemi online olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve toplantılarla verimli bir şekilde kullanmaya çalıştık. Bu sistemde de önemli başarılara imza attık. Aynı başarıların yeni dönemde artacağına olan inancım tam" diye konuştu. - İZMİR

Genç girişimciler, kadın başkanla Devam dedi
Genç girişimciler, kadın başkanla Devam dedi

İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimciler, kadın başkanla 'Devam' dedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı         
15:11
Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu         
14:44
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti         
13:46
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı         
13:22
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
Hava kirliliği İstanbul'daki tarihi yapıları yok ediyor Hava kirliliği İstanbul'daki tarihi yapıları yok ediyor         
11:42
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor         
10:27
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 15:33:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç girişimciler, kadın başkanla "Devam" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei