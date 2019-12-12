Genç Girişimciler KGC'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Genç Girişimciler KGC'yi ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Genç Girişimciler KGC'yi ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.


Ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya girişimci sayısının artması gerektiğinin önemine değinerek, " Türkiye'nin girişimci insanlara ihtiyacı var. Türkiye'nin çok çalışmaya ihtiyacı var. Üreten insanlara ihtiyaç var. Daha çok üretmek ve daha çok çalışmak için değişen ve gelişen dünya ve ülkemizin şartlarını da göz önünde bulundurarak teknolojiyi takip etmemiz lazım. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Şehirlerin de yarıştığı bir dünyada bizim girişimci sayımızı artırmamız lazım. Eskiden büyüklerimiz 'oğlum icat çıkarma' derdi. Oysa biz şimdi çocuklarımızın hepsinin icat çıkarmasını istiyoruz. Bu anlamda genç girişimcileri bir çatı altında toplayan kardeşimiz Mehmet Gülsoy'a da teşekkür ediyorum" dedi.


Geleneksel yarışma için toplantı bu akşam


Öte yandan Başkan Altınkaya, KGC tarafından her yıl düzenlenen yarışma için bugün yönetim kurulunun toplanacağını aktararak; ""Bugün cemiyetimizin yönetim kurulu toplanacak. Geleneksel yarışmamızı hangi şartlarda yapacağız, katılımcı arkadaşlara ödül olarak ne verilecek değerlendireceğiz. Yine serbest biniş pasoları, otoparklar gibi çalışmalarımız ile birlikte bugün inşallah yönetim kurulumuzla değerlendirmeler yapacağız" şeklinde konuştu.


Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy da dernek faaliyetlerinden bilgiler vererek; "Burada olmaktan dolayı çok memnunuz. Kayseri Genç Girişimciler Derneği 2012 yılında 3 Mayıs günü 'bismillah' deyip kapılarımızı açtık. O günden bu güne kadar şehrin sosyal hayatından Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hayatına kadar her alanda taşın altına elimizi koymaya çalıştık. Her sahada bulunduk. Geçtiğimiz yıl ufak bir reklam arası verdik, şimdi tekrardan 'bismillah' dedik, sahalara döndük. Kayseri'yi gerçekten ileriye taşıyalım istiyoruz. Şimdiye kadar çeşitli faaliyetlerimiz oldu. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca çok farklı eğitimlerimiz, kabul edilen projelerimiz oldu. Biz, şehrimize katkı sunmak adına elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Gülsoy, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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