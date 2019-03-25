Son Dakika Haberleri: Genç Girişimciler Kurulundan Gso'ya Ziyaret

Genç Girişimciler Kurulundan Gso'ya Ziyaret

38 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Sarıca ve kurul üyeleri Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulunarak, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Genç Girişimciler Kurulundan Gso'ya Ziyaret, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Sarıca ve kurul üyeleri Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulunarak, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretleri için TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Sarıca ve kurul üyelerine teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, genç girişimcilere çalışmalarında başarılar diledi.

Gençlere her zaman güvendiklerini kaydeden Ünverdi, "İnşallah çok başarılı projelere imza atarsınız. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Hepimizin amacı Gaziantep'i ve Türkiye'yi her anlamda daha ileri noktalara taşımaktır. Genç kuşaklar olarak sizler de eminim ki aldığınız bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaksınız" dedi.

Ev sahipliği için GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna teşekkür eden İbrahim Sarıca da, "Gaziantep genç bir nüfusa sahip ve bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Yeni göreve gelen genç girişimciler kurulu olarak kentimiz ve ülkemiz için yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Aldığımız sorumluluğun ve üstlendiğimiz yükün farkındayız. Sizlerin de desteği ile inşallah bu sorumlulukların da üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:33 Kaynak: İHA

Gaziantep, Genç, Güncel
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