Genç Girişimciler Osmek'te Yetişiyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesindeki Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, insan kaynakları sektöründe çalışmak isteyen genç girişimcilere destek veriyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesindeki Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, insan kaynakları sektöründe çalışmak isteyen genç girişimcilere destek veriyor.



Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Üretime ve istihdama sağladığı katkıyla sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK kursları, bünyesinde bu yıl ilk kez açılan Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi ile kalifiye personel açığını kapatmaya destek oluyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kursta kursiyerlere hukuksal iş kanunu, sosyal güvenlik kanunu, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, işçi özlük dosyası hazırlama ile bordro hesaplamanın incelikleri anlatılıyor.



Toplumun her kesiminden ilgi gören kursun oldukça verimli geçtiğini belirten kurs eğitmeni Asiye Girgiç, "Kursiyerlerimiz 88 saatlik eğitimlerini tamamladıkları takdirde insan kaynakları ve muhasebe departmanlarında çalışma imkanı buluyor. İşçilerin yasal haklarını koruması amacıyla düzenlediğimiz kursumuza tüm çalışanların katılmasını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı bulan kursiyerlerimiz için eğitimlerimiz, terapi niteliği taşıyor. Bir ay içerisinde 100 öğrenciye sertifika verdik. İnşallah bu sayıyı daha da yükselterek vatandaşımıza hizmet vereceğiz" dedi. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü, 5 Kişi 1 Kişiyi Dövdü

Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı

Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı

Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum!