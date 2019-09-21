Son Dakika Haberleri: Genç girişimciler, Salihli'yi tanıdı
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Genç girişimciler, Salihli'yi tanıdı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, ilçeleri tanımak üzere yapılan geziler kapsamında Salihli'yi ziyaret etti.

Genç girişimciler, Salihli'yi tanıdı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, ilçeleri tanımak üzere yapılan geziler kapsamında Salihli'yi ziyaret etti. Salihli TSO'yu temsilen kurulda bulunan Erhan Güzel, Selahattin Sayıner, Mehmet Can Kalaycı, Mehmet Fatih Suntay ve Hamza Onur Kara, Manisa merkezden ve Soma'dan gelen kurul üyelerine ev sahipliği yaptı.


Manisa Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ilk önce Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, ardından da Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile görüşerek, ilçenin sosyal, ekonomik, tarihi ve kültürel durumu hakkında bilgi aldı.


Kurul üyeleri, ilçenin tarihi ve turistik değerleri olan Gymnasium ve Artemis Tapınağını da Mustafa Uçar rehberliğinde gezme imkanı buldu.


Genç Girişimciler Kurulu, daha sonra birinci etabı yüzde 100 doluluğa ulaşan ve ikinci etapta altyapı ve inşaat çalışmalarının devam ettiği Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ni ve burada bulunan Manisa Salihli Mesleki Eğitim Merkezi Norm Mesleki Eğitim Birimi'ni ziyaret etti.


İlçe turunun sonunda genç girişimciler Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. - MANİSA

Salihli, Türkiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
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