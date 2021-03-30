Genç Girişimcilerden Atakan Can'ın Hayvan Sevgisi Büyülüyor - Son Dakika

Makine Teknikeri olarak hem kurmuş olduğu şirketlerin başarıya ulaşması ve hemde yeni sektörlere de yatırımlar yaparak, bu işlerin de büyümesini sağlayan Atakan Can farklı sektörlere de girerek başarılara imza atmaya devam ediyor.

Özellikle hazırlamış olduğu çeşitli uygulamalar ve oyunlar ile birlikte, dünyaya açılmayı hedefleyen CAN, böylelikle Türkiye'nin uygulama alanında gelişmesine de katkı sunuyor. Adnan Menderes Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümünden mezun olan Atakan CAN iş hayatındaki tecrübeleri ve başarıları sayesinde edinmiş olduğu servetin belirli bir kısmını ise hayvanlara harcıyor.

Atakan CAN hayvan severliğiyle gündeme damga gibi oturdu...

Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvanseverler derneklerine para gönderen ve bu sayede sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılayan CAN, kendi çevresinde de düzenli olarak sokakları gezerek, sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Sık sık yapmış olduğu bu hayvan severliği ile sosyal medyada gündem olan CAN, kendisi ile ilgili yapılmış olan paylaşımlara karşın "İnsanların gücü varken çalışmalarını ve gücü olmayan diğer varlıklara ise yardımcı olmalarını" talep etti.

Hem iş hayatındaki başarıları, hem teknoloji alanındaki girişimleri ve hemde sokak hayvanlarına yardımda bulunması, herkesin takdirini kazanırken Atakan CAN, yaptığı iyiliklerin herkese ulaşmasını temenni ettiğini de söyledi.

Türkiye'deki Hayvan Severler Derneklerinin de ilgisini üzerine çeken ve bu derneklerden takdir toplayan Atakan CAN, daha fazla kişi ile tüm sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini açıkladı.