Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği

20 dakika önce

Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz" dedi.

Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği, System.String[]

Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz" dedi.

28 Şubat, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek
Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu SGK; emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapacak

Son Dakika Haberleri
08:23 Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı
07:46 Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 08:48:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]