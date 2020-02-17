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Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği
20 dakika önce
Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz" dedi.
Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:27
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