Son Dakika Haberleri: Genç Girişimcilere Türksat Destekli Danışmanlık Hizmeti

Genç Girişimcilere Türksat Destekli Danışmanlık Hizmeti

18 dakika önce

Genç girişimcilere Türksat desteğiyle ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi uygulaması başlatıldı.

Genç Girişimcilere Türksat Destekli Danışmanlık Hizmeti, System.String[]
Genç girişimcilere Türksat desteğiyle ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi uygulaması başlatıldı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, genç girişimcilerin projelerine başlarken karşılaştıkları zorluklarla ilgili fikir ve tavsiye vermek üzere geliştirilen "eksperin.com" platformu, Türksat'ın katkısıyla online danışmanlık hizmeti sunuyor.

Sistem sayesinde girişimciler, "eksperin.com" üzerinden teknoloji, dijital pazarlama, yatırımcı sunumu, vergi-muhasebe, satış-pazarlama ve finans konularında ilgili sektörün uzmanlarına danışabilecek.

İlk etapta Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle TechAnkara Proje Pazarı 2019'da ilk 100'de yer alan girişimcilere sunulan hizmetin, ilerleyen dönemlerde tüm girişimcilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:31 Kaynak: AA

Genç, Türksat, Ekonomi
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