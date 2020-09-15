Genç girişimcileri iş dünyası ile buluşturan yarıs¸manın finali yapıldı - Son Dakika

Genç girişimcileri iş dünyası ile buluşturan yarıs¸manın finali yapıldı

Türkiye Genç I·s¸ Adamları Dernegˆi Ankara S¸ubesi (TÜGI·AD) ve Atılım Üniversitesi ortaklıgˆında ilk kez düzenlenen "Fikrinle I·z Bırak" isimli, ödüllü is¸ fikri yarıs¸masının finali 12 Eylül Cumartesi günü gerçekles¸tirildi.

Genç girişimcileri iş dünyası ile buluşturan yarıs¸manın finali yapıldı, System.String[]

Türkiye Genç I·s¸ Adamları Dernegˆi Ankara S¸ubesi (TÜGI·AD) ve Atılım Üniversitesi ortaklıgˆında ilk kez düzenlenen "Fikrinle I·z Bırak" isimli, ödüllü is¸ fikri yarıs¸masının finali 12 Eylül Cumartesi günü gerçekles¸tirildi. 151 projenin rekabet ettigˆi yarıs¸mayı kazanan ekip is¸ dünyasının bas¸arılı isimleriyle tanıs¸ma fırsatının yanında 50 bin liralık birincilik ödülünün de sahibi oldu.

TÜGI·AD Ankara S¸ubesi Bas¸kanı Zafer Yıldırım, yenilikçi teknolojilere ve sosyal startuplara mentorluk etmek için düzenlenen yarıs¸maya ilk etapta 151 farklı projenin bas¸vurdugˆunu belirterek ön eleme sürecinin ardından kalan 30 projenin ise detaylı bir inceleme as¸amasının ardından 5 projeye kadar düs¸ürüldüğünü söyledi.

Devam eden pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlenen toplantıda sonuçlar TÜGI·AD üyeleri, Atılım Üniversitesi akademisyenleri ve alanında bas¸arılı is¸ insanlarından olus¸an jüri tarafından açıklandı. Bas¸langıcından bu yana 151 projenin rekabet ettigˆi yarıs¸mayı Kübra Çontar, Beyza Çontar, Adem Günese ekibi kazandı. Ekip is¸ dünyasının bas¸arılı isimleriyle tanıs¸ma fırsatının yanında 50 bin liralık birincilik ödülünün de sahibi oldu. Barıs¸ Sezer, Berkcan Ünlü, Zeynep Goral, Burak Erkoç ekibi ise katıldıkları projeleriyle yarıs¸mada ikinci sırayı elde ederken 30 bin liralık ödülü almaya hak kazandı. Yarıs¸manın üçüncüsü ise Arda Özgener, Dogˆancan Yarka, Halil Burak Yılmaz ekibi 20 bin liralık ödülü kazanan ekip oldular. Yarıs¸mada dereceye giren tüm projelere para ödüllerinin yanında AR-GE Projesi Yazma & Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Mentorluk Destegˆi verilecek.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İŞ DÜNYASIYLA BİR ARAYA GELİYOR

TÜGI·AD Ankara S¸ubesi Bas¸kanı ve jüri üyesi Zafer Yıldırım yarıs¸manın amacına ulas¸tıgˆını söyledi. Uzun bir eleme sürecinden geçen projeleri titizlikle incelediklerini belirten Bas¸kan Yıldırım, is¸ dünyasının rekabetçi yapısında en iyi hayatta kalabilecek projeleri seçtiklerini ifade etti. Bunun yanında gelecegˆe dair vizyonu olan beyinlere mentorluk etmek için yola çıktıklarını dile getiren Yıldırım gelecegˆi s¸ekillendirecek fikirlerle bir araya gelmis¸ olmanın mutlulugˆunu yas¸adıklarını söyledi.

Türkiye Genç I·s¸ Adamları Dernegˆi Ankara S¸ubesi (TÜGI·AD) Başkanı Yıldırım yarışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Her biri kendi alanında bas¸arılı olan jüri üyelerinin hepsinin startup yatırımcısı olması ya da bu tarz yatırımcılar ile birlikte yakın temas içerisinde bulunmaları yarıs¸manın önemini artırır nitelikte. Dolayısıyla yarıs¸manın genç giris¸imcilerden yogˆun ilgi görmesi oldukça dogˆal. TÜGI·AD Ankara  ve Atılım Üniversitesi ise bu ilgiyi kars¸ılıksız bırakmamak konusunda kararlı. Genç giris¸imcilerin ilgilerinden memnun kalan kurulus¸lar yarıs¸mayı gelecek sene tekrar düzenleyecek."


Atılım Üniversitesi, Türkiye, Ankara, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimcileri iş dünyası ile buluşturan yarıs¸manın finali yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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