Genç girişimcilerin 'Biriktir' uygulaması Kartal Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçti - Son Dakika

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevre duyarlılığı ve sıfır atık projeleriyle ilgili adımlar atmaya devam ediyor. 'Biriktir' ismi verilen çevreci uygulamayla, cep telefonu üzerinden, ilçede bulunan tüm atık pil, elektronik atık, ambalaj atığı ve atık yağ toplama noktalarına ulaşılacak.

Girişimci üç öğrencinin geliştirdiği ve Kartal Belediyesi'nin desteklediği 'Biriktir' telefon uygulamasının hayata geçirilmesi için bir protokol imzalandı. Protokolü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ile uygulama geliştiricileri Yağmur Gömürlü, Elif Köse ve Yusuf Fetullah Demir imzaladı.

"HEM ÇEVRE HEM KULLANICILAR KAZANIYOR"

Mobil uygulamayı indiren kullanıcılar, Kartal'da bulunan; tüm atık pil, elektronik atık, ambalaj atığı ve atık yağ toplama noktalarını görebiliyor. Uygulama cep telefonu kullanıcısının konumuna ve bırakacağı atığa göre kullanıcıyı en yakın noktaya yönlendiriyor. Atığı gösterilen noktaya bırakan kullanıcılar, uygulama üzerinden fotoğraf çekip çevre puanı kazanıyor. Kullanıcılar – kişi sayısı sınırlı olmakla birlikte- bu puanlarla İstmarina Alışveriş Merkezi'nden hediyeler ve indirimler kazanıyor. Proje sayesinde hem çevre hem de kullanıcılar kazanmış oluyor.