Genç girişimcilerin geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğüyle evde bile göz muayenesi yapılabilecek - Son Dakika

Genç girişimcilerin geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğüyle evde bile göz muayenesi yapılabilecek

29.04.2021 12:25
Genç girişimcilerin geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğüyle evde bile göz muayenesi yapılabilecek, System.String[]

Ankara'da bir grup genç girişimci, göz muayenesinin sanal gerçeklik gözlüğüyle yapılmasına olanak sağlayan teknoloji geliştirdi.

Ankara'da bir grup genç girişimci, göz muayenesinin sanal gerçeklik gözlüğüyle yapılmasına olanak sağlayan teknoloji geliştirdi.

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından 16'ncısı düzenlenen "Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı'nın" finalinde "Dijital Sağlık Girişimi" alanındaki "Oculera" projelerini sahnede anlatmaya hak kazanan genç girişimciler, sanal gerçeklik teknolojisi ve göz sağlığı hizmetlerini bir araya getirdi.

ODTÜ mezunu Mert Keleş, Kağan Özaslan ve Hande Güleç'in bir yıllık Ar-Ge çalışması sonrası prototipini ürettikleri gözlük, geleneksel cihazların kullanıldığı muayenenin, sanal gerçeklik aracılığıyla yapılmasına imkan sağladı.

Proje Koordinatörü Mert Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30-50 bin dolar arasında ödeme yapılarak yurt dışından getirilen göz muayenesi cihazlarının özelliklerini yazılım haline getirip dijital platforma aktardıklarını belirtti.

Keleş, aktarım için kullanılan sanal gerçeklik gözlüğünün, donanım açısından muayene cihazlarının doğrudan göz çevresine odaklanan versiyonu olarak düşünülebileceğini bildirdi.

Mühendis arkadaşlarıyla, göz doktorları ve hastane işletmecilerinin muayene sırasında yaşadıkları sorunları dinlemelerinin ardından ürünü geliştirdiklerini anlatan Keleş, akademisyenden muayene işleten doktora kadar herkes için çözüm üretebilecek ürünü geliştirdiklerini anlattı.

"Taşınabilir ve uygun fiyatla alınabilen ürün geliştirdik"

Keleş, göz tedavisi için "taşınabilir ve uygun fiyatlı" bir ürün geliştirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"500 gram ağırlığında, taşınabilir, uygun fiyatlı bu ürünü normalde bu cihazlara erişimi olmayan yatalak hastaların, evlerinden çıkmaması gereken kronik hastalıklara sahip insanların ayağına ulaştırabiliyoruz. Bu sayede dünyada da yükselişte olan tele-tıp, taşınabilir tıp gibi hizmetlere ürün sağlamış oluyoruz.

Şu an dünyada çoklu cihaz vizyonunu ortaya koyan ve aslında sanal gerçeklik gözlüklerini toplayan bir firma bulunmuyor. Biz de dünyada böyle bir değişimin olacağını öngörüyoruz. Çünkü geçmişte çok pahalı optiklerin yaptığı işleri şu anda dijital bir ekran ve bir yazılım olarak gerçekleştirebiliyoruz. Biz de dünyada bu değişimin öncüsü olmak istiyoruz."

Eğlence için kullanılan sanal gözlükler artık sağlık endüstrisinde

Cihazın kontrol panelinin internete bağlanabilen telefon ve bilgisayar gibi cihazlardan görülebileceğini bildiren Keleş, şöyle devam etti:

"Biz genelde eğlence için kullanılan sanal gerçeklik gözlüklerini sağlık endüstrisinde kullanılacak fonksiyonel bir ürüne çevirdik. Bu projemiz ile yurt dışından gelen ve tanesi 30-40 bin dolardan başlayan cihazları 30-40 bin lira civarına indirebiliyoruz. Ayrıca normalde bu cihazlara erişimi olmayan yatalak hastaların, coğrafi olarak hastaneye ulaşımı güç bölgelerde oturan insanların portatif olarak ulaşabileceği sisteme çevirmiş oluyoruz.

Ergonomik olarak da birçok avantajı sunuyor. Normalde geleneksel muayene sisteminde hastaya göz bandı takılması gerekiyor, hastanın boynunun ve belinin dakikalar boyunca aynı pozisyonda kalması gerekiyor. Sanal gerçeklik gözlüklerini taktığınız anda donanım özellikleri sayesinde, kendinizi klinikte muayene cihazının önünde buluyorsunuz. Göz ölçüm değerleri ve ne gibi sağlık probleminiz olduğu sanal gerçeklik gözlüğünün ekranında görülebiliyor. İstediğiniz yerde, istediğiniz pozisyonda, hareket edebilecek şekilde ve göz bandı gibi ekstra gereksinimler olmadan görme alanı testleri gerçekleştirilebiliyor."

Keleş, "tıbbi cihaz" kapsamındaki ürünün, resmi bazı süreçlerin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığının onayıyla satışa hazır hale gelebileceğini bildirdi.

YFYİ Hızlandırma Programı

ODTÜ Teknokent'in düzenlediği "Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı'na" değinen Keleş, bu programın bir yarışma olmadığını, deneyimi az girişimcilere piyasaya ürün çıkaracak global bir şirket olma yolunda önemli değerler kattığını belirtti.

Keleş, program kapsamında verilen eğitim ve mentorluk hizmetlerinin, kendilerine büyük deneyim kazandırdığını kaydederek, "Bu, bizim için bir başlangıç. Biz yeni gelişen dijital dönemde yeni gelişen ürünlerle beraber gelecekte birçok geleneksel cihazı taşınabilir, uygun fiyatlı ve herkesin sağlığına dokunabilecek bir duruma getirmek istiyoruz." dedi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Ankara, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç girişimcilerin geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğüyle evde bile göz muayenesi yapılabilecek - Son Dakika


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