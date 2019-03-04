Genç Girişimcinin Mantar Başarısı

Kırıkkale'de yüksekokul mezunu bir genç 650 metre kare alana kurduğu tesiste yıllık ortalama 30 ton mantar üretiyor.

Kırıkkale'de yüksekokul mezunu bir genç 650 metre kare alana kurduğu tesiste yıllık ortalama 30 ton mantar üretiyor.



Kırıkkale Aşağı Mahmutlar köyünde 650 metrekare alana kurduğu tesiste yıllık ortalama 30 ton mantar üreticiliği yapan Seyit Can, geçimini bu işten sağlıyor.



Mantar tesisinde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, doğru teknik ve bilgi ile küçük alanlarda bile yapılabilen mantar yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, mantar yetiştiriciliğinin Kırıkkale'de daha yaygın bir şekilde yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, Seyit Can'ın yükseköğrenimini tamamlayıp bu işe başlamış olmasının umut verici bir gelişme olduğunu vurguladı. - KIRIKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor

Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız