Genç Gönüllüler Platformu buz sporlarına ilgiyi artırdı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) 2 yıldır aktif şekilde kullanılan, gençlere gönüllü hizmet etme imkanı sunan "Genç Gönüllüler Platformu", birçok kişinin buz sporlarına ilgi duymasını sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik ve gönüllülük bir arada! Sen de gönül ver" sloganıyla afet, acil durum, çevre, eğitim, kültür, turizm, sağlık, sosyal hizmetler ve spor alanlarında, gençlere gönüllü hizmet etme fırsatı sunduğu platforma Eylül 2019'da kayıt olan TBPF'ye şimdiye kadar 310 kişi başvurdu.

Platformu en aktif kullanan federasyonlar arasında yer alan TBPF, gönüllülerden sporcu giriş-çıkış alanlarında kimlik kontrolü, HES kodu sorgusu, yarışma sonuçlarını ilgililere dağıtma, tribün ve VIP alan görevleri, törenlerde madalya takdimi, salon düzenlenmesi gibi işlerde yardım alıyor.

"Spor alanında kariyer planları oluşturuyorlar"

TBPF Short Track Branş Müdürü Nur Köhler, AA muhabirine, Eylül 2019'da dahil oldukları platforma aynı zamanda yarışma duyurularını da yüklediklerini bildirdi.

Platformu çok önemsediklerini, üst düzeyde fayda sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Köhler, "Yarışma esnasında bazı görevlerimiz oluyor. Örneğin; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde HES kodu kontrolleri, antrenör alanları, sporcu alan girişleri, hakemlerimizin yardıma ihtiyaçları oluyor. Bu tarz görevlerde başvuru yapan, daha çok üniversite mezunu ya da eğitimi devam eden, spora gönül vermiş, branşlarımızı tanımak isteyen gençlerle çalışıyoruz." diye konuştu.

Köhler, yarışmadan bir gün önce gelen gönüllülere branşları, yapacakları işleri anlattıklarını belirterek, "Bu sayede federasyonumuzu tanımış oluyorlar, kimisi spor alanında kariyer planları oluşturuyor. Spor alanında hizmet veren, bizlerle çalışanlar, daha sonra farklı alanlarda da gönüllü oluyor." dedi.

"Bilgi ve deneyimlerimizi diğer federasyonlara aktarıyoruz"

Platform sayesinde buz sporlarına ilginin arttığına dikkati çeken Köhler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Platformu çok aktif kullandık, yaptığımız her yarışmada mutlaka talep oluşturduk. Uluslararası 2 yarışmamız oldu, bu yarışmalar için de çok sayıda gönüllü başvurdu. Bilgi ve deneyimlerimizi diğer federasyonlara da aktarıyoruz.

Aralarında farklı alanlarda eğitim alan gençlerimiz var. Genç Gönüllüler Platformu'nda, yarışmanın birinci günü gelip 'Üşüdüm.' diyerek gidenler olduğu gibi, aramıza gönüllü girip buz sporlarına ilgisi artan, hakem ya da antrenörlük kursu açmamızı bekleyen, spora yönelen çok sayıda gönüllüyle buluştuk."