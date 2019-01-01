Son Dakika Haberleri: Genç Gönüllüler" Sabah Namazında Buluştu

Genç Gönüllüler" Sabah Namazında Buluştu

1 saat önce

Üsküdar'da bir grup genç, sabah namazında bir araya geldi.

Genç Gönüllüler
Üsküdar'da bir grup genç, sabah namazında bir araya geldi.

"Gönüllü Gençler", Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nde, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazını kıldı.

Genç Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan, namazın ardından gençlerle sohbet etti.

Arslan, "Sorumluluk bilincinde olun ve sadıklarla birlikte olun. Sadık kelimesinin salih kelimesiyle benzerlik gösterse de ayeti kerimede yeryüzüne salih kulların varis olacağını belirtir. Müslümanın sıfatlarının salih ve sadık olması gerekmektedir." diye konuştu.

Gençlere şimdiden ileride ne yapmak istediklerine karar vermeleri tavsiyesinde bulunan Arslan, "Şimdiden ne olacağınıza karar verirseniz, salihlik ruhunuzu oturtursanız, Allah arza varisliğinizi lütfedebilir." ifadesini kullandı.

Daha sonra gençlere caminin avlusunda simit ve çorba dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Sabah, Üsküdar, Genç, Güncel
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