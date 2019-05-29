Genç gönüllülerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler tarafından oluşturulan topluluk, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıyor.

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler tarafından oluşturulan topluluk, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıyor.



Gönüllü gençler tarafından oluşturulan Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği, gönüllü olarak topladıkları gıda yardımlarını, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Ramazan ayıyla birlikte her pazar günü düzenli olarak sabah saatlerinde toplanan gençler, önceden ayarladıklarını gıda kolilerini araçlarına yükleyerek dağıtıma çıkıyor. İhtiyaç sahibi ailelere kolileri teslim eden gençler, vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor.



Topluluk adına açıklama yapan Büşra Şen, "Paylaşmanın en güzel örneklerinden olan bir diğer projemiz de gıda dağıtımı. Ramazan ayında her hafta olmak üzere, özenle belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilere dağıtıyoruz. Bu dağıtımı üyelerimiz ile tek tek evlere ziyaret düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Ramazan boyunca da devam eden bu projemize katkı sağlayan, emeği geçen tüm güzel gönüllü arkadaşlara teşekkür ederiz. Paylaştıkça, çoğalıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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