Genç gösteren kontür makyaj uygulamaları

Trendler, estetik işlemler, cerrahi dokunuşlar ve daha birçok uygulama… Hepsinin arkasında kişinin kendini daha iyi hissetmesi ve genç bir görünüm elde etmesi için gösterdiği çaba yatar. Çünkü zaman karşı konulamaz bir şekilde ilerler ve giderken güzellikten de almayı ihmal etmez.

Özellikle de genç bir cilt için hayati öneme sahip olan elastikiyet ve kolajen maddesinin zamanın peşinden gitmesi genç görünmeyi de zorlaştırır.

Düşük göz kapakları yaşlı gösteriyor

Birçok kişi genetik sebeplerden dolayı düşük göz kapaklarına sahiptir. Genetik faktörlerin yanı sıra cildin 30 yaşından sonra her yıl %1 oranında elastikiyet kaybı yaşaması, göz kapağı derisinin incelmesine ve sarkmasına neden olabilir. Bu durum kişinin hem olduğundan daha yaşlı hem de daha yorgun görünmesine yol açar. Yeni nesil güzellik uygulamaların başında gelen kontür makyaj yöntemleri ise düşük göz kapağının yarattığı negatif etkiyi hafifleterek kişinin daha genç görünmesini sağlar. Bu noktada ameliyat fikriyle barışamayan kişiler en çok kaş ve eyeliner kontür yöntemlerine başvurmaktadır.

Düşük göz kapağına illüzyon etkisi

Kaş kontür işleminin renk pigmentlerinin derinin alt tabakasına işlenmesiyle yapıldığını söyleyen Ergül Keskin, kaşların yüzdeki etkenlere göre dizayn edilerek, en doğru noktada konumlandırıldığını altını çiziyor.

Sözlerine şu şekilde devam eden Keskin; "Cildin yapısına göre 6 ay ila 2 yıl arasında kalıcılık sağlayan kaş kontürü, optik bir illüzyon yaratarak gözlerin daha çekik görünmesini sağlar. Çünkü aşağıya bakan bir kaş hattı yerine çok daha net ve yukarı doğru uzanan bir kaş formu elde edilerek düşük göz kapaklarının düşük görünümü azaltılır. Düşük göz kapakları için bir diğer yöntem ise eyeliner kontürdür. Göz kapağına ve gözaltına uygulanan eyeliner kontür, doğal pigmentler aracılığıyla kusursuz hatların çizilmesini sağlar. Yaklaşık 1- 2 saat süren eyeliner kontür işlemi göz şekline uygun olarak çekildiğinde gözleri olduğundan daha çekik gösterir, bu durum yer çekiminin tersine bir görüntü yaratır. Üstelik eyeliner hattının kuyruklu çekilmesi göz kapaklarını yüksek göstererek daha güçlü ve canlı bir görünüm sağlar" dedi.

Belirgin kaşlarla çok genç görünün

Yanlış uygulanan yöntemler, ince kaş modasına kurban giden kaşlar, çevresel faktörler veya hastalıklar sebebiyle dökülen, seyrekleşen ve küsen kaşlara rastlamak mümkün. Yüzün merkezinde konumlanan kaşların dökülmüş veya seyrek olması kişiyi cansız ve yorgun göstermekle kalmaz aynı zamanda kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açar. İncecik kaşlar özellikle de kuyruk kısmı çok ince olan formlar gözlerin düşük ve yorgun görünmesine neden olur. Bu durumu nötralize etmek içinse kaş kontürü devreye girer. Kaşları belirginleştirerek daha canlı ve genç bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Cansız dudaklara, can suyu dudak kontür ile geliyor

Canlı ve dolgun dudaklar her zaman gençliğin ve güzelliğin bir sembolü olarak kabul edilmiştir. Ancak yaşla birlikte metabolizma yavaşlar, kan akışının hızı düşer ve dudakta pigment azalmaya başlar. Bu durum kişiyi hasta, yorgun ve yaşlı gösterebilir. Rengini koruyan dudaklar ise yüzün hem daha taze hem de daha genç görünmesini sağlar. Özellikle de pembe dudaklar, sağlığın ve canlılığın göstergesi gibidir. Açık tenli kadınlar pembe, leylak ve gül tonlarını rahatça tercih ederek genç bir görünüme sahip olabilir. Daha esmer kadınlar ise cesur davranarak vişne rengini kullanabilir.

Zamanın alıp götürdüğü bir diğer özellik ise dudak dolgunluğudur. Yaşın ilerlemesiyle birlikte kolajen üretimi azalır ve dudaklar küçülmeye başlar. Ayrıca dudak hattı belirginliği kaybeder. Bu noktada bıçak altına yatmadan hem dolgun dudaklara sahip olmak, hem dudak hattını belirginleştirmek hem de daha genç görünmek için dudak kontür oldukça avantajlıdır.

Profesyonel dokunuşlar olmalı…

Söz konusu kaş, dudak veya eyeliner kontür olduğunda profesyonel dokunuşların çok önemli olduğunu vurgulayan Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin; "Kontür işlemi uzun süre kalıcı olması sebebiyle uzman ve eğitimli kişilerce yapılmalıdır. Üstelik kontür işleminin uygulama alanının yüz olması, çok daha dikkatli olmayı zorunlu kılmaktadır. Biz Ergül Keskin Conture Make up Studio olarak her zaman uluslararası sağlık standartlarını benimsiyor, profesyonel kontür makyaj uzmanlarıylaçalışıyoruz. Ergül Keskin Conture Make up Studio olarak 38 yıllık tecrübemizle Almanya ve İsviçre Sağlık Bakanlığı onaylı Long-Time-Liner markasının temsilciliğini yapıyoruz. Olası alerjik reaksiyonların önüne geçmek için doğal bazlı ürünler kullanıyor ve maksimum güvenlik sunuyoruz" dedi.