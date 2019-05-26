Genç Greats: Moise Kean
4 saat önce
Moise Kean, 2010 yılında akademiye katıldığından beri Juventus için savunucuları korkutuyor. En iyi anlarını Dugout'taki Bianconeri akademisinde geçirdiği zamana bak.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:06
Moise Kean, 2010 yılında akademiye katıldığından beri Juventus
için savunucuları korkutuyor. En iyi anlarını Dugout'taki Bianconeri akademisinde geçirdiği zamana bak.
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