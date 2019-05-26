Son Dakika Haberleri: Genç Greats: Moise Kean

Genç Greats: Moise Kean

4 saat önce

Moise Kean, 2010 yılında akademiye katıldığından beri Juventus için savunucuları korkutuyor. En iyi anlarını Dugout'taki Bianconeri akademisinde geçirdiği zamana bak.

Moise Kean, 2010 yılında akademiye katıldığından beri Juventus için savunucuları korkutuyor. En iyi anlarını Dugout'taki Bianconeri akademisinde geçirdiği zamana bak.
Genç Greats: Moise Kean
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:06 
Spor
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