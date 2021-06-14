Genç güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Almanya'nın Dortmund şehrinde gerçekleştirilecek olan Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Adil Mısırcı, ay yıldızlı formayla altın madalya hedefliyor.

Geçtiğimiz ay Türkiye'de yapılan 23'üncü Uluslararası Gençler Serbest ve Greko-Romen Güreş Şampiyonlar Turnuvası'nda altın madalya kazanan, daha sonra da milli takım kampına davet edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Adil Mısırcı, Dünya Güreş Birliğini (UWW) tarafından 28 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihinde Almanya'nın Dortmund şehrinde organize edilecek Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Adil Mısırcı 125 kg'da ülkemizi temsil edecek.