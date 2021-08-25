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Genç güreşçi Temel madalya ile döndü - Son Dakika

Genç güreşçi Temel madalya ile döndü

25.08.2021 17:12
Genç güreşçi Temel madalya ile döndü, System.String[]

Türkiye'nin en köklü güreşleri arasında yer alan 54'ü başpehlivan olmak üzere 479 sporcunun katıldığı Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nin 562'ncisi, Akhisar Belediyesi tarafından düzenlendi.

Türkiye'nin en köklü güreşleri arasında yer alan 54'ü başpehlivan olmak üzere 479 sporcunun katıldığı Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri'nin 562'ncisi, Akhisar Belediyesi tarafından düzenlendi.

Akhisar'da düzenlenen güreşlerde Manyas'ı temsil eden Güreşçi Hakan Temel küçük orta klasmanında ilçeyi gururlandırdı ve Manyas'a 3. lük madalyasıyla döndü. Manyaslı güreşçi Hakan Temel'i Manyas İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen karşılarken yaşattığı sevinçten dolayı kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BALIKESİR

Genç güreşçi Temel madalya ile döndü
Genç güreşçi Temel madalya ile döndü

Hisarcık, Türkiye, Akhisar, Manyas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç güreşçi Temel madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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