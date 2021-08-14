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Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak - Son Dakika

Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak

14.08.2021 13:23
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2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya'ya bağlı Ufa kentinde yapılacak.

2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya'ya bağlı Ufa kentinde yapılacak. Genç milli takımlar da şampiyona için hazırlıklarını tamamladı.

2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere ilk önce çıkacak olan Serbest Stil Genç Milli Takımı, bugün sabah Moskova'ya oradan da dünya Şampiyonasının yapılacağı Ufa kentine gitmek üzere yola çıktı. Ay-yıldızlılar, Dortmund'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazanmıştı.

Serbest stilde Polat Polatçı altın, Taner Garip gümüş, Mevlüt Özdemir, İsmail Küçüksolak ve Emre Çiftçi bronz madalya kazanırken, Türkiye takım halinde Avrupa 2.'liğini elde etmişti.

Kadınlarda da Melisa Sarıtaç altın, Melda Dernekçi, Zehra Demirhan ve Nazar Batır bronz madalya ile takım olarak Avrupa 3.'sü olmuştu.

Grekoromen Genç Milli Takımı'nda ise Muhammed Hamza Bakır altın, Serhat Kırık gümüş, Samet Yaldıran bronz madalya kazanmışlardı.

Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu şöyle:

Serbest Güreş Genç Milli Takımı

57 kg Muhammed Karavuş

61 kg Hamza Zopalı

65 kg Burak Sinin

70 kg Mevlüt Özdemir

74 kg Taner Garip

79 kg İsmail Küçüksolak

86 kg Emre Çiftçi

92 kg Muhammed Gimri

97 kg Polat Polatçı

125 kg Efe Anıl Al

Kadınlar Güreş Genç Milli Takımı

50 kg Zehra Demirhan

53 kg Emine Çakmak

55 kg Melda Dernekçi

57 kg Elvira Kamaloğlu

59 kg Ebru Dağbaşı

62 kg Yağmur Çakmak

65 kg Seda Başgöl

68 kg Nesrin Baş

72 kg Nazar Batır

76 kg Melisa Sarıtaç

Grekoromen

55 kg Adem Burak Uzun

60 kg Mert İlbars

63 kg İsmail Oruçoğlu

67 kg Serhat Kırık

72 kg Ömer Can Doğan

77 kg Yüksel Sarıçiçek

82 kg Samet Yaldıran

87 kg Tansel Can Örtücü

97 kg Mustafa Olgun

130 kg Muhammed Hamza Bakır - İSTANBUL

Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak
Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak
Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak
Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak

Bronz Madalya, Rusya, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak - Son Dakika Spor


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