Genç güreşçiler, İspanya'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli güreşçiler, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, 3-9 Haziran tarihlerinde Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.

İspanya'da 30 sporcuyla yer alacak Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:

Grekoromen

55 kilo: Mükremin Aktaş

60 kilo: Ömer Biçici

63 kilo: Abdullah Toprak

67 kilo: Abdulsamet Başar

72 kilo: İsmail Gün

77 kilo: Abdurahman Kalkan

82 kilo: Doğan Kaya

87 kilo: Bedirhan Tan

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

Erkekler serbest stil

57 kilo: Ahmet Duman

61 kilo: Hamza Alaca

65 kilo: Ahmet Salim Yiğit

70 kilo: Ömer Faruk Çayır

74 kilo: Abdulvasi Balta

79 kilo: Ahmet Batuhan Kış

86 kilo: Mert Çıkmaz

92 kilo: Polat Polatçı

97 kilo: Feyzullah Aktürk

125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut

Kadınlar

50 kilo: Zehra Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Elvira Kamaloğlu

57 kilo: Özge Fındıkçı

59 kilo: Nurife Duman

62 kilo: Gamze Nur Adakan

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Kadriye Aksoy

72 kilo: Merve Pul

76 kilo: Mehtap Gültekin

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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