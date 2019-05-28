Son Dakika Haberleri: Genç güreşçiler, İspanya'da mindere çıkacak
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Genç güreşçiler, İspanya'da mindere çıkacak

5 dakika önce

Milli güreşçiler, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Genç güreşçiler, İspanya'da mindere çıkacak, System.String[]
Milli güreşçiler, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, 3-9 Haziran tarihlerinde Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.
İspanya'da 30 sporcuyla yer alacak Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:
Grekoromen
55 kilo: Mükremin Aktaş
60 kilo: Ömer Biçici
63 kilo: Abdullah Toprak
67 kilo: Abdulsamet Başar
72 kilo: İsmail Gün
77 kilo: Abdurahman Kalkan
82 kilo: Doğan Kaya
87 kilo: Bedirhan Tan
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Erkekler serbest stil
57 kilo: Ahmet Duman
61 kilo: Hamza Alaca
65 kilo: Ahmet Salim Yiğit
70 kilo: Ömer Faruk Çayır
74 kilo: Abdulvasi Balta
79 kilo: Ahmet Batuhan Kış
86 kilo: Mert Çıkmaz
92 kilo: Polat Polatçı
97 kilo: Feyzullah Aktürk
125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut
Kadınlar
50 kilo: Zehra Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Elvira Kamaloğlu
57 kilo: Özge Fındıkçı
59 kilo: Nurife Duman
62 kilo: Gamze Nur Adakan
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Kadriye Aksoy
72 kilo: Merve Pul
76 kilo: Mehtap Gültekin
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:09 Kaynak: AA
Spor
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