Son Dakika Haberleri: Genç güreşçilerden 54 madalya
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Genç güreşçilerden 54 madalya

11 dakika önce

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 54 madalya kazandı.

Genç güreşçilerden 54 madalya, System.String[]

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 54 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, 15 Yaş Altı serbest, grekoromen ve kızlarda şampiyon olan milliler, yıldızlarda ise grekoromen ve serbest stilde şampiyon, kızlarda ise 3. oldu.

Bulgaristan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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