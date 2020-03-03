Genç güreşçilerden büyük başarı - Son Dakika
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Genç güreşçilerden büyük başarı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un genç güreşçileri Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş şampiyonasında bir 2.cilik ve birde 3.cülük alarak büyük başarıya imza attılar.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un genç güreşçileri Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş şampiyonasında bir 2.cilik ve birde 3.cülük alarak büyük başarıya imza attılar.


Serbest stilde Sivas'ta U15 Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Yaklaşık 700 güreşçinin mindere çıktığı Türkiye şampiyonası büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sivas'ta yapılan finallerle sona eren U15 Türkiye Grekoromen ve Serbest güreş şampiyonasında dereceye giren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcularından 41 kg Ahmet Özkan 2., 100 kg Sefa Akbaba 3. olarak büyük başarıya imza attılar. Serbest sitilde dereceye giren Ahmet Özkan ve Sefa Akbaba Türkiye'yi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u Avrupa ve Balkan Şampiyonasında temsil edecekleri açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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