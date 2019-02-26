Son Dakika Haberleri: Genç, Gürsu Emniyet Müdür Yardımcısı Oldu

Genç, Gürsu Emniyet Müdür Yardımcısı Oldu

56 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine komiser olarak gelen ve daha sonra rütbesi yükselmesiyle İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emniyet Amiri Durmuş Genç'in tayini çıktı.

Genç, Gürsu Emniyet Müdür Yardımcısı Oldu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine komiser olarak gelen ve daha sonra rütbesi yükselmesiyle İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emniyet Amiri Durmuş Genç'in tayini çıktı. Uzun süredir İnegöl'de görev yapan Genç, Gürsu Emniyet Müdürlüğüne müdür yardımcısı olarak atandı. Durmuş Genç Gürsu'daki görevine bugün başladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

İnegöl, Gürsu, Genç, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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