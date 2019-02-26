Son Dakika Haberleri: Genç Hakem Özge Kanbay Toprağa Verildi

Genç Hakem Özge Kanbay Toprağa Verildi

1 saat önce

Manisa'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden kadın futbol hakemi Özge Kanbay (22) son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden kadın futbol hakemi Özge Kanbay (22) son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından yaşamını yitirdiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinden alınarak, Hatuniye Camisi'ne getirilen Kanbay'ın tabutunun üzerine müsabakalarda giydiği hakem üniforması örtüldü.

Taziyeleri kabul eden abla Gamze Kankay Özkan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi de olan Kanbay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Özge Kankay'ın yakınları, sınıf arkadaşları, TFF hakemlerinden Koray Gençerler, Çağlar Uyarcan ile eski hakem Yunus Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:36 Kaynak: AA

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