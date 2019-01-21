Son Dakika Haberleri: Genç Haltercilerden Büyük Başarı

Genç Haltercilerden Büyük Başarı

38 dakika önce

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi Lisanslı Halter branşı sporcuları Denizli ilinde düzenlenen yarışmada derece elde etti.

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Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi Lisanslı Halter branşı sporcuları Denizli ilinde düzenlenen yarışmada derece elde etti.

Denizli ilinde düzenlenen "Okullar arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında" Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi Lisanslı Halter branşı sporcular Engincan Uluba ve Zeynep Arslan Türkiye 3. olarak, kulübün ve Edirne'nin adını başarılı bir şekilde duyurdu.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen şampiyona kapsamında antrenörü Ersin Gök'ü ve tüm sporcuları tebrik etti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Edirne, Güncel
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