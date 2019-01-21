Genç Haltercilerden Büyük Başarı
38 dakika önce
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi Lisanslı Halter branşı sporcuları Denizli ilinde düzenlenen yarışmada derece elde etti.
Edirne
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi Lisanslı Halter branşı sporcuları Denizli
ilinde düzenlenen yarışmada derece elde etti.
Denizli ilinde düzenlenen "Okullar arası Yıldızlar Türkiye
Şampiyonasında" Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi Lisanslı Halter branşı sporcular Engincan Uluba ve Zeynep Arslan
Türkiye 3. olarak, kulübün ve Edirne'nin adını başarılı bir şekilde duyurdu.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen şampiyona kapsamında antrenörü Ersin Gök'ü ve tüm sporcuları tebrik etti. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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