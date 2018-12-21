Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın İl Finali Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye
Geneli Liseler Arası düzenlenen "Genç
Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın Kahramanmaraş
il finali, Afşin
ilçesinde yapıldı.
Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesince organize edilen il finali, Afşin Ulu Camisi'nde gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz
, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de yaklaşık 40 yıl önce hutbe yarışmasına katıldığını belirterek, yıllar sonra aynı yarışmanın dinleyicisi olarak katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
İl finalinin ardından birinci olacak öğrencinin bölge yarışmasında Kahramanmaraş'ı temsil edeceğini ifade eden Yılmaz, "Sizler imamsınız. Doktor da olsanız, mühendis de olsanız, kaymakam da olsanız, vali de olsanız fark etmiyor. Hepiniz birer imamsınız. ve en önemlisi bizler birer hatibiz. Yani sözün en güzelini, en doğrusunu bulunduğumuz her yerde güzel bir şekilde söylemek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Allah bizleri rızasına uygun işlerle meşgul eylesin." diye konuştu.
Konuşmaların ardından İmam Hatip Lisesi öğrencileri, en güzel hutbeyi okumak için minbere çıktı.
Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta'nın başkanlık yaptığı jüri komisyonu, 10 okuldan il finaline yükselen öğrencilere hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanabilme, özgüven ve minber hakimiyeti, beden dilini doğru ve etkili kullanma, zamanı etkili kullanma, dış görünüm gibi kriterler üzerinden değerlendirerek puan verdiler.
Yarışmada, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Işık birinci, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ökkeş Soner Demir
ikinci ve Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Birol Kağan Sağınak da üçüncü oldu.
Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda birinci olan Mehmet Akif Işık, bölge yarışmasında Kahramanmaraş'ı temsil edecek.