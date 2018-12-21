Son Dakika Haberleri: Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın İl Finali Yapıldı

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın İl Finali Yapıldı

5 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Geneli Liseler Arası düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın Kahramanmaraş il finali, Afşin ilçesinde yapıldı.

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın İl Finali Yapıldı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Geneli Liseler Arası düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın Kahramanmaraş il finali, Afşin ilçesinde yapıldı.

Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesince organize edilen il finali, Afşin Ulu Camisi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de yaklaşık 40 yıl önce hutbe yarışmasına katıldığını belirterek, yıllar sonra aynı yarışmanın dinleyicisi olarak katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İl finalinin ardından birinci olacak öğrencinin bölge yarışmasında Kahramanmaraş'ı temsil edeceğini ifade eden Yılmaz, "Sizler imamsınız. Doktor da olsanız, mühendis de olsanız, kaymakam da olsanız, vali de olsanız fark etmiyor. Hepiniz birer imamsınız. ve en önemlisi bizler birer hatibiz. Yani sözün en güzelini, en doğrusunu bulunduğumuz her yerde güzel bir şekilde söylemek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Allah bizleri rızasına uygun işlerle meşgul eylesin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmam Hatip Lisesi öğrencileri, en güzel hutbeyi okumak için minbere çıktı.

Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta'nın başkanlık yaptığı jüri komisyonu, 10 okuldan il finaline yükselen öğrencilere hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanabilme, özgüven ve minber hakimiyeti, beden dilini doğru ve etkili kullanma, zamanı etkili kullanma, dış görünüm gibi kriterler üzerinden değerlendirerek puan verdiler.

Yarışmada, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Işık birinci, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ökkeş Soner Demir ikinci ve Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Birol Kağan Sağınak da üçüncü oldu.

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda birinci olan Mehmet Akif Işık, bölge yarışmasında Kahramanmaraş'ı temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:49 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Genç, Güncel
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