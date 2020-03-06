"Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Genç Hatipler Minberde' hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da yapıldı - Son Dakika

"Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da yapıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da gerçekleştirildi.

Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde, Alipaşa Camisinde yapılan etkinliğe Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Kütahya ve Uşak'taki Anadolu İmam Hatip Liselerinden 12 öğrenci katıldı.

Kendi illerinde birinci olarak bu yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenciler sırasıyla minbere çıkarak hutbe okudu.


Yarışmada jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliği Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hüseyin Zengin, ikinciliği Balıkesir Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ahmet Hakan Kula, üçüncülüğü ise Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesinden Enes Badır elde etti.

Birinci olan Hüseyin Zengin, haziran ayında Muğla'da yapılacak Türkiye finaline katılma hakkını kazandı.

Dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Alim Işık tarafından verildi.

Vali Toraman, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın Kütahya'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Katılan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hepsi bu konuda yeterli vasıfları taşıyarak minbere çıktı." dedi.

Belediye Başkanı Işık da yarışmacıları ve organizasyonun Kütahya'da yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kütahya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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