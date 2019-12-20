"Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Samsun finali Bafra'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması'nın Samsun finali Bafra'da yapıldı - Son Dakika

"Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Samsun finali Bafra'da yapıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Samsun finali Bafra'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Samsun finali Bafra'da gerçekleştirildi.

Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen yarışma, Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Bafra Müftülük Site Camisi'nde yapıldı.

Seçici kurul başkanlığını Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın yaptığı yarışmada sıralamaya giren yarışmacılar, minbere çıkarak onar dakikalık hutbe performanslarını sergiledi.

Samsun'un 11 ilçesinden genç hatiplerin katıldığı yarışma sonucunda 19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Turgut Kuş birinci, Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed İkbal Demir ikinci, Atakum Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yılmaz Emre Ekir de üçüncü oldu.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değirmenci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan, İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın ve Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recai Oruç, dereceye girenlere ödüllerini sundu.

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı
Öğretmenin darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
22:10 TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti - Son Dakika
22:08 Balat'taki taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
22:08 Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
22:07 BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
22:03 Bostancı: "AK Parti büyücülük mü yaptı acaba, hokus pokusla mı götürüyor işi? Böyle bir şey yok" - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:11:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Samsun finali Bafra'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]