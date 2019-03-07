Son Dakika Haberleri: Genç Havacılardan Anlamlı Etkinlik

Genç Havacılardan Anlamlı Etkinlik

31 dakika önce

Balıkesir'in Edremit İlçesinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu öğrencileri, genç havacılar kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenledi.

Genç Havacılardan Anlamlı Etkinlik, System.String[]
Balıkesir'in Edremit İlçesinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu öğrencileri, genç havacılar kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenledi.

Sosyal konulara olan duyarlarlılığı ile daha öncede 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında "Maskeme Değil Gözlerime Bak" sloganıyla yaptıkları etkinlikle Körfez'de adından bahsettiren Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri bir yeni etkinliğe daha imza attı.

Kızılay ve Körfez Havacılık Topluluğu işbirliği ile Edremit Meslek Yüksek Okulunda verilen eğitim sonrası, kan ve kök hücre bağışında bulundular. Yapılan etkinlikle ilgili konuşan öğrenciler okulda ilk seneleri olması sebebiyle şimdilik etkinlik sayılarının az olduğunu ama gelecek senelerde etkinlik sayılarının artacağını söylemeyi ihmal etmediler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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