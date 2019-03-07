Genç Havacılardan Anlamlı Etkinlik

Balıkesir'in Edremit İlçesinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu öğrencileri, genç havacılar kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Edremit İlçesinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu öğrencileri, genç havacılar kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenledi.



Sosyal konulara olan duyarlarlılığı ile daha öncede 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında "Maskeme Değil Gözlerime Bak" sloganıyla yaptıkları etkinlikle Körfez'de adından bahsettiren Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri bir yeni etkinliğe daha imza attı.



Kızılay ve Körfez Havacılık Topluluğu işbirliği ile Edremit Meslek Yüksek Okulunda verilen eğitim sonrası, kan ve kök hücre bağışında bulundular. Yapılan etkinlikle ilgili konuşan öğrenciler okulda ilk seneleri olması sebebiyle şimdilik etkinlik sayılarının az olduğunu ama gelecek senelerde etkinlik sayılarının artacağını söylemeyi ihmal etmediler. - BALIKESİR

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