Genç hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genç hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika

Genç hemşire evinde ölü bulundu

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.

Genç hemşire evinde ölü bulundu, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.


Alınan bilgilere göre, Tatvan Devlet Hastanesinde çalışan ve Aydınlar Mahallesi'nde ikameden eden hemşire Fatma Bıçak'tan (26) bir süre haber alamayan ev arkadaşı, genç kıza bakmak için odasına gitti. Genç kızı uyandırmaya çalışan arkadaşı, bir türlü uyandıramayınca panikle 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tetkiklere göre genç kızın epilepsi nöbetine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. - BİTLİS

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı
Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı 1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti Küfürlü mesaj tartışması sokak ortasında cinayetle bitti

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:40:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]